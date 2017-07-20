UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝下落、ＥＣＢ理事会控え慎重ムード

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(内容を追加しました) ［２０日 ロイター］ - アジア新興国通貨は、この日の欧州中央銀行（ＥＣＢ）理 事会を控え、下落している。 みずほ銀行の為替ストラテジスト、Chang Wei Liang氏は「きょうのＥＣＢ理事会を 前に若干の慎重姿勢がみられる」と指摘。「ＥＣＢがさらにタカ派スタンスを示せば、高 利回りのアジア通貨を圧迫する」と語った。 タイバーツは、６月貿易統計の発表を前に下落。今週３営業日連続で上げて いたインドルピーも下落している。 インドネシアルピアは、中銀の政策会合を控え、０．０８％下落。 ０５１４ＧＭＴ（日本時間午後２時１４分）現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Change on the day at 0514 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.110 111.95 -0.14 Sing dlr 1.369 1.3677 -0.12 Taiwan dlr 30.449 30.397 -0.17 Korean won 1125.700 1120.6 -0.45 Baht 33.640 33.604 -0.11 Peso 50.915 50.94 +0.05 Rupiah 13329.000 13317 -0.09 Rupee 64.380 64.28 -0.15 Ringgit 4.288 4.2845 -0.08 Yuan 6.765 6.7526 -0.18 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.110 117.07 +4.42 Sing dlr 1.369 1.4490 +5.81 Taiwan dlr 30.449 32.279 +6.01 Korean won 1125.700 1207.70 +7.28 Baht 33.640 35.80 +6.42 Peso 50.915 49.72 -2.35 Rupiah 13329.000 13470 +1.06 Rupee 64.380 67.92 +5.50 Ringgit 4.288 4.4845 +4.58 Yuan 6.765 6.9467 +2.69 (覧ください)
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