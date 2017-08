UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝下落、ＥＣＢ理事会控え慎重ムード

(内容を追加しました) [20日 ロイター] - アジア新興国通貨は、この日の欧州中央銀行(ECB)理 事会を控え、下落している。 みずほ銀行の為替ストラテジスト、Chang Wei Liang氏は「きょうのECB理事会を 前に若干の慎重姿勢がみられる」と指摘。「ECBがさらにタカ派スタンスを示せば、高 利回りのアジア通貨を圧迫する」と語った。 タイバーツは、6月貿易統計の発表を前に下落。今週3営業日連続で上げて いたインドルピーも下落している。 インドネシアルピアは、中銀の政策会合を控え、0.08%下落。 0514GMT(日本時間午後2時14分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0514 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.110 111.95 -0.14 Sing dlr 1.369 1.3677 -0.12 Taiwan dlr 30.449 30.397 -0.17 Korean won 1125.700 1120.6 -0.45 Baht 33.640 33.604 -0.11 Peso 50.915 50.94 +0.05 Rupiah 13329.000 13317 -0.09 Rupee 64.380 64.28 -0.15 Ringgit 4.288 4.2845 -0.08 Yuan 6.765 6.7526 -0.18 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.110 117.07 +4.42 Sing dlr 1.369 1.4490 +5.81 Taiwan dlr 30.449 32.279 +6.01 Korean won 1125.700 1207.70 +7.28 Baht 33.640 35.80 +6.42 Peso 50.915 49.72 -2.35 Rupiah 13329.000 13470 +1.06 Rupee 64.380 67.92 +5.50 Ringgit 4.288 4.4845 +4.58 Yuan 6.765 6.9467 +2.69 (覧ください)