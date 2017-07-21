海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 21 July, 2017 1400 経済・物価情勢の展望全文（日銀） (日本語サービス) 1430 日本：６月の百貨店売上高 (日本語サービス) 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ） ◇休場 Monday, 24 July, 2017 1400 日本：５月改定景気動向指数 (REVISED-JPDIFFUSION-INDEX) 1400 鉄連会長会見 1400 日本：６月のスーパー売上高 (日本語サービス) 1400 日本：６月のショッピングセンター売上高 (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント 米英、通商・投資作業部会の初会合 nL3N1KA5N4 クシュナー氏がロシア疑惑巡り米上院司法委員会で証言 nL3N1KA5NK ◇決算予定 アルファベット ◇休場 Tuesday, 25 July, 2017 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（６月１５・１６日分） (日本語サービス) 1030 日本：４０年利付国債の入札発行 (日本語サービス) 1030 日本：１０年利付国債（８月債）の発行予定額等 (日本語サービス) 1245 日本：４０年利付国債の入札結果 (日本語サービス) 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２６日まで） ◇決算予定 ＡＴ＆Ｔ ◇休場 Wednesday, 26 July, 2017 0850 ６月企業向けサービス価格指数（日銀） (日本語サービス) 1030 楽天EXPO 2017（三木谷浩史社長講演） 1030 中曽日銀副総裁講演（広島） (日本語サービス) 1400 中曽日銀副総裁会見（広島） (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント ４─６月期の英ＧＤＰ速報値（英国民統計局） ブラジル：中銀金利発表 03:05 ロウ豪中銀総裁が昼食会で講演 17:00 米財務省２年変動利付債・５年債入札 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） トランプＪｒ氏がロシア疑惑巡り米上院司法委員会で証言 nL3N1KA5NK ◇決算予定 フェイスブック ◇休場 Thursday, 27 July, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） (日本語サービス) 0945 ＩＨＳディスプレイ産業フォーラム（１日目） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 (日本語サービス) 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 (日本語サービス) 1030 日本：１０年物価連動国債（８月債）の発行予定額等 (日本語サービス) 1030 日本：２年利付国債の入札発行 (日本語サービス) 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 (日本語サービス) 1245 日本：２年利付国債の入札結果 (日本語サービス) 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 17:00 米財務省７年債入札 ロシアのプーチン大統領がフィンランド訪問 ◇決算予定 アマゾン・ドット・コム、スターバックス ◇休場 Friday, 28 July, 2017 0930 ＩＨＳディスプレイ産業フォーラム（２日目） ●海外分● ◇イベント ４─６月期の米ＧＤＰ速報値（商務省） 10:30 ロシア：中銀金利発表 17:20 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに参加 ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 01 August, 2017 ●海外分● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 02 August, 2017 0850 ７月マネタリーベース (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント 15:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 19:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 "Monetary Policy's Role in Fostering Sus tainable Growth" ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 03 August, 2017 ●海外分● ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表・議事要旨公表） 11:00 英中銀インフレリポート ◇決算予定 ◇休場 Friday, 04 August, 2017 ●海外分● ◇イベント 豪中銀が金融政策声明発表 ◇決算予定 ◇休場 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here