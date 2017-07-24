再送-25日の国内・海外経済指標と行事予定

(閣議等の時間を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0815 閣議、閣議後会見 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（６月１５・１６日分） 0855 参議院予算委員会 1030 ４０年利付国債の入札発行 1030 １０年利付国債（８月債）の発行予定額等 1245 ４０年利付国債の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ４０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ＊決算：三菱自、ＳＭＢＣ日興、信越化 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月２４日（月） 05:00 シンガポール：ＣＰＩ Jun 07:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 Jul 07:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jul 07:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 Jul 07:30 独：総合ＰＭＩ速報値 Jul 07:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jul 07:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 Jul 08:00 台湾：鉱工業生産 Jun 08:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jul 08:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Jul 08:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Jul 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Jul 13:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Jul 13:45 米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Jul 14:00 米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Jun ◇イベント 米英、通商・投資作業部会の初会合 nL3N1KA5N4 クシュナー氏がロシア疑惑巡り米上院特別情報委員会で証言 nL3N1KA5NK ＥＵ経済・財政理事会 ◇決算予定 アルファベット ７月２５日（火） 06:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Jun 08:00 ポーランド：失業率 Jun 08:00 独：ＩＦＯ業況指数 Jul 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） May 13:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 May 14:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Jul 14:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Jul 22:45 ＮＺ：貿易収支 Jun ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２６日まで） ◇決算予定 ＡＴ＆Ｔ、ＧＭ、マクドナルド、キャタピラー、デュポン、チポトレ、イーライリリー、アムジェン、バイ オジェン、フリーポート・マクモラン、テキサス・インスツルメンツ、ユナイテッド・テクノロジーズ