UPDATE 1-アジア通貨動向（25日）＝全般にやや軟調、米ＦＯＭＣ控え様子見ムード

(情報を更新しました) [25日 ロイター] - ドルが13カ月ぶりの安値から小幅に回復する中、アジア 新興国通貨は25日、大半がやや軟調に推移している。米連邦公開市場委員会(FOMC )を控え、様子見姿勢が強い。 ANZのアジア調査担当者は「FOMCを控え、市場は慎重なスタンスをとっている 」と指摘。「この数週間、ドルが売り込まれ、アジア通貨が押し上げられてきたため、ア ジア通貨をこれ以上買い進めることには、多くがためらいを感じている」としている。 半面、フィリピンペソは対ドルで1週間超ぶりの高値を付けている。フィ リピンのドゥテルテ大統領は、24日に一般教書演説を行い、1800億ドル規模のイン フラプログラムの資金確保に向け、税制改革法案を可決するよう上院に対して要請した。 インドルピー、タイバーツは、対ドルでやや下げて推移している。 韓国ウォンは対ドルで4カ月ぶり高値から押し戻されている。韓国政府は 、同国経済の今年の成長率見通しを引き上げたが、ウォン買いにはつながっていない。 0451GMT(日本時間午後1時51分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.020 111.09 +0.06 Sing dlr 1.361 1.3618 +0.07 Taiwan dlr 30.322 30.359 +0.12 Korean won 1114.700 1114 -0.06 Baht 33.420 33.39 -0.09 Peso 50.635 50.735 +0.20 Rupiah 13318.000 13308 -0.08 Rupee 64.375 64.34 -0.05 Ringgit 4.278 4.276 -0.04 Yuan 6.749 6.7502 +0.02 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.020 117.07 +5.45 Sing dlr 1.361 1.4490 +6.48 Taiwan dlr 30.322 32.279 +6.45 Korean won 1114.700 1207.70 +8.34 Baht 33.420 35.80 +7.12 Peso 50.635 49.72 -1.81 Rupiah 13318.000 13470 +1.14 Rupee 64.375 67.92 +5.51 Ringgit 4.278 4.4845 +4.84 Yuan 6.749 6.9467 +2.94 (覧ください)