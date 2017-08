UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、リスク選好高まる

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 25日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 101*23.00 2.9132% 柄) 前営業日終 103*11.00 2.8330% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 100*12.00 2.3318% ) 前営業日終 101*02.00 2.2530% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 99*11.25 1.8883% ) 前営業日終 99*21.25 1.8210% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 99*23.50 1.3899% ) 前営業日終 99*25.00 1.3650% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 152*20.00 154*08.00 限 Tノート先物9月 125*18.50 126*05.00 限 米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。連邦公開市場委員会(FOMC)声 明公表を翌日に控え、株式相場が最高値を記録するなか、リスク選好が高まった。 10年債価格が20/32安。利回りは2.33%と、前日の2.25 %から上昇した。 マクドナルドやキャタピラーなど堅調な企業決算を追い風に、この日はS&P総合 500種が最高値をつけ、ダウ工業株30種も上昇した。 DAダビッドソンの債券トレーディング部門バイスプレジデント、メアリー・アン・ ハーレー氏は「主に『リスクオン』取引となったことが、債券(価格)を押し下げた」と 指摘。「FOMC(声明発表)を前に幾分神経質になっている」と話した。 アナリストや投資家からは、連邦準備理事会(FRB)が9月会合で、バランスシー トの縮小開始を発表するとの見方が多く聞かれる。ただ、今週の会合で時期に関する手掛 かりが得られるのかに注目が集まっている。 追加利上げは12月以降との観測が広がる。CMEグループのフェドウオッチによる と、金利先物は12月利上げを53%の確率で織り込んでいる。 米財務省が行った260億ドルの2年債入札は、応札倍率が3.06倍と、201 5年11月以来の高水準を記録した。最高落札利回りは1.395%で、2008年10 月以来の高さとなった。 26日に340億ドルの5年債、27日は280億ドルの7年債入札を行う。 3カ月物短期証券(Tビル)利回りは一時、1.20%と2008年10 月以来の高水準をつけた。議会が債務上限を引き上げられなければ、10月予定の償還時 期が遅れるとの懸念が強まった。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 6.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -4.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -32.50 (-0.50) (い)