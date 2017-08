UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝上昇、米ドルがＦＯＭＣ声明受け売られる

(内容を更新しました) [27日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 対米ドルで上昇。米連邦準備理事会(FRB)の声明の内容がハト派的と 受け止められ、米ドルが1年1カ月ぶりの安値に下落した。 FRBは26日まで開催したFOMCで予想通り政策金利を据え置き 、バランスシートの縮小に「比較的早期に」着手する考えを示した。ただ 、国内インフレは概して鈍化しているとも指摘した。 主要6通貨に対するドル指数は1年1カ月ぶり安値となった。 みずほ銀行(シンガポール)のシニアエコノミスト、ビシュヌ・バラ サン氏は「FRBの声明は、労働市場の回復については自信を強めたもの の、一方でインフレ鈍化は明確に認めており、若干まちまちな内容となっ た」と指摘。「欧州中央銀行(ECB)のテーパリングの方が年末にかけ てもっと大幅に実施されると予想しており、ドルに一段の調整が入るとは 考えていない」と述べた。 ウォンは対ドルで4カ月ぶり高値。第2・四半期の国内総 生産(GDP)速報値は、季節調整済みで前期比0.6%増と、市場予想 と一致したことにも支えられた。 タイバーツは2年以上ぶり高値。同国の財務省はこの日、2 017年の成長率予想を3.6%で据え置いたが、輸入の伸びは4.7% になるとし、4月予想の3.3%から上方修正した。 インドルピーは2カ月超ぶり高値。前日の国内株は最高値で の引けとなった。 0459GMT(日本時間午後1時59分)時点で、現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day at 0459 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.000 111.15 +0.14 Sing dlr 1.354 1.3571 +0.20 Taiwan dlr 30.221 30.402 +0.60 Korean won 1111.500 1121.8 +0.93 Baht 33.300 33.474 +0.52 Peso 50.535 50.64 +0.21 Rupiah 13313.000 13335 +0.17 Rupee 64.138 64.36 +0.34 Ringgit 4.274 4.2825 +0.20 Yuan 6.728 6.7555 +0.41 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.000 117.07 +5.47 Sing dlr 1.354 1.4490 +6.98 Taiwan dlr 30.221 32.279 +6.81 Korean won 1111.500 1207.70 +8.65 Baht 33.300 35.80 +7.51 Peso 50.535 49.72 -1.61 Rupiah 13313.000 13470 +1.18 Rupee 64.138 67.92 +5.90 Ringgit 4.274 4.4845 +4.93 Yuan 6.728 6.9467 +3.26 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガ ポールドルは前日NY市場引け値。 (メニューからご覧ください)