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再送-7日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年11月6日 / 05:28 / 21時間後更新

再送-7日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (閣議の時間を追加しました)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0900　９月毎月勤労統計（厚生労働省）
0935　閣議、閣議後会見
1030　流動性供給入札
1030　５年利付国債（１１月債）の発行予定額等
1245　流動性供給入札結果
1700　流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
    
    決算：トヨタ、三越伊勢丹ＨＤ、ニコン、味の素

●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
１１月６日（月）
07:00    独：鉱工業受注（経済技術省） Sep            
08:50    仏：総合ＰＭＩ改定値 Oct             
08:50    仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct             
08:55    独：総合ＰＭＩ改定値 Oct             
08:55    独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct             
09:00    ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct             
09:00    ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Oct             
09:30    ユーロ圏：投資家センチメント指数 Nov             
10:00    ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Sep            
◇イベント
17:00　ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が昼食会で講演
トランプ米大統領が安倍首相と会談
ユーロ圏財務相会合
◇休場
ロシア
１１月７日（火）
07:00    独：鉱工業生産（経済技術省） Sep           
10:00    ユーロ圏：小売売上高（統計局） Sep            
13:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
15:00    米：求人労働移動調査（労働省） Sep             
20:00    米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Sep             
◇イベント
03:30    豪中銀理事会（金利発表）              
09:00　ドラギＥＣＢ総裁が銀行監督フォーラムで講演
18:00    米財務省３年債入札
18:15  クオールズＦＲＢ副議長が金融規制に関する討論会に出席  
20:00　イエレン米ＦＲＢ議長が式典であいさつ
トランプ米大統領が韓国の文在寅大統領と会談
ＥＵ財務相理事会

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