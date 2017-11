UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝下落、米利上げ観測に変更なし

(内容を追加しました) [6日 ロイター] - アジア新興国の通貨は大半が下落。3日に 発表された米雇用統計はさえない内容だったが、市場では12月に米利 上げが実施されるとの観測が依然ある。 10月の米雇用統計は、賃金の伸びが鈍化し、非農業部門就業者数 の伸びが市場予想を下回った。ただアナリストは、年末に追加利上げが あるとの見方を変えていない。 オアンダのアジア太平洋トレーディング部門代表、ステファン・イ ネス氏は、投資家は米ドルに強気で、アジア通貨全般に利食い売りが出 ていると指摘した。 韓国ウォンは対ドルで約0.5%下落。韓国財政相は3 日、最近のウォンの対ドルでの上昇ペースは速すぎるようだとの見方を 示し、動向を注視すると表明した。 ウォンはここ1カ月でドルに対して約2.5%上昇している。 インドルピーとインドネシアルピアは約0.25% 下落。原油価格の上昇が圧迫材料。 インドネシアの第3・四半期国内総生産(GDP)伸び率が予想を 下回ったこともルピアを圧迫した。 フィリピンペソは0.15%安。ただ、週末の海外出稼 ぎ労働者の母国への送金がペソを下支えしているという。ペソは年初か ら3%以上下落しており、アジア通貨の中でも下げが目立っている。 0604GMT(日本時間午後3時4分)現在のアジア新興国通貨 の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0604 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.23 114.06 -0.15 Sing dlr 1.3639 1.3646 +0.05 Taiwan dlr 30.199 30.172 -0.09 Korean won 1116 1113.8 -0.15 Baht 33.164 33.115 -0.15 Peso 51.310 51.21 -0.19 Rupiah 13522 13495 -0.20 Rupee 64.73 64.55 -0.29 Ringgit 4.240 4.234 -0.14 Yuan 6.634 6.6375 +0.05 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 114.23 117.07 +2.49 Sing dlr 1.3639 1.4490 +6.24 Taiwan dlr 30.199 32.279 +6.89 Korean won 1116 1207.70 +8.27 Baht 33.164 35.80 +7.95 Peso 51.310 49.72 -3.10 Rupiah 13522 13470 -0.38 Rupee 64.733 67.92 +4.92 Ringgit 4.240 4.4845 +5.77 Yuan 6.634 6.9467 +4.71 (」メニューからご覧ください)