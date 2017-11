UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝反発、米国債利回り低下などでドル軟調

(情報を更新しました) [7日 ロイター] - アジア新興国の通貨は大半が反発。米国債利回りの低下や、 米税制改革法案の速やかな通過を巡る懐疑的な見方を背景に、ドルは軟調に推移している 。 バンク・オブ・シンガポールの為替ストラテジスト、Sim Moh Siong氏は「ドル高の モメンタムはやや鈍化し、アジア通貨を支援している」と指摘。また「世界経済の成長は 引き続きアジア通貨にとってポジティブだ」と述べた。 ただ同氏は、年内のドルの値動きについては楽観的な見方を示した。米税制改革法案 の一部は通過される見込みで、ドルの支援材料になると予想。これにより、「ドルはアジ ア通貨に対し引き続き堅調に推移する可能性が高い」と述べた。 韓国ウォンは反発し、上昇を主導している。 ただ投資家は、ウォンや他のアジア通貨に影響を与える可能性のある政治的緊張の高 まりを警戒している。トランプ米大統領はきょう韓国に到着した。 マレーシアリンギは、原油価格の上昇を背景に値上がり。 フィリピンペソも上昇。海外投資家によるフィリピン株への買いが支援し ている。 一方、インドルピーは下落。原油輸入企業のドル需要を受け、一時は0.3 %安となった。 0554GMT(日本時間午後2時54分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.95 113.68 -0.24 Sing dlr 1.3624 1.3613 -0.08 Taiwan dlr 30.164 30.204 +0.13 Korean won 1111 1115 +0.33 Baht 33.146 33.14 -0.02 Peso 51.200 51.28 +0.16 Rupiah 13509 13523 +0.10 Rupee 64.79 64.68 -0.18 Ringgit 4.226 4.23 +0.09 Yuan 6.624 6.6339 +0.15 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.95 117.07 +2.74 Sing dlr 1.3624 1.4490 +6.36 Taiwan dlr 30.164 32.279 +7.01 Korean won 1111 1207.70 +8.67 Baht 33.146 35.80 +8.01 Peso 51.200 49.72 -2.89 Rupiah 13509 13470 -0.29 Rupee 64.790 67.92 +4.83 Ringgit 4.226 4.4845 +6.12 Yuan 6.624 6.9467 +4.87 (覧ください)