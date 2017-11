UPDATE 1-米金融・債券市場＝長短国債利回り格差が縮小、10年ぶり低水準

(表のレートを更新します) [ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*13.50 2.7786% 前営業日終値 99*02.00 2.7960% 10年債(指標銘柄) 16時39分 99*13.50 2.3163% 前営業日終値 99*12.50 2.3200% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.75 1.9884% 前営業日終値 100*02.00 1.9870% 2年債(指標銘柄) 15時44分 99*23.75 1.6329% 前営業日終値 99*24.50 1.6210% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 154*22.00 154*07.00 Tノート先物12月限 125*13.50 125*11.50 米金融・債券市場では長期国債利回りが低下し、利回り格差は約10年ぶりの水準 に縮小した。午後行われた3年債入札は平均的な需要がみられた。 ストーン&マカーシー・リサーチ・アソシエイツ(ニューヨーク)の市場ストラテジ スト、ジョン・カナバン氏は「市場は静かで底堅かった。イールドカーブのフラット化の 流れはおそらく来年に入っても続くだろう」と述べた。 米連邦準備理事会(FRB)が今後も利上げを進める一方、インフレ率はFRBの目 標である2%を下回る状況が続くとの見方から、市場では期間が短めの国債よりも長めの 国債への選好が強いという。また税制改革を巡る不透明感や期間が30年を超える国債発 行の可能性低下に伴い、イールドカーブのフラット化取引への妙味も高まっているとみら れる。 2年債利回りは小幅上昇し1.629%。10年債利回りは 1ベーシスポイント(bp)低下し2.307%。2年債と10年債の利回り格差US2US 10=RRは約67bpと、2007年11月以来の水準に縮小した。30年債 利回りは3bp低下し2.769%と、6週間ぶり低水準の2.765%に迫った。 240億ドルの3年債入札は、最高落札利回りが1.750%と、2010年4月以 来の高水準となった。応札倍率は2.76倍で、10月に実施された前回入札時の2.8 3倍から低下した。8日には230億ドルの10年債入札、9日には150億ドルの30 年債入札が実施される。 インフレが低水準にとどまりFRBは段階的な利上げペースを維持するとの見方を反 映し、市場のボラティリティーは低下傾向にある。シカゴ・オプション取引所(CBOE )の米10年債ボラティリティー指数は前週末、過去最低となる3.55をつけ た。この日は3.68。またバンカメメリル1カ月物MOVE指数は前日、過去最低とな る45.05をつけた。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.50 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -2.50 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -26.25 1.00 (い)