UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝まちまち、原油高で輸入国通貨は下落

(内容を追加しました) [8日 ロイター] - アジア新興国の通貨はまちまち。米税制改革案を巡る不透明 感でドルが広範に下落する一方、原油高を受けて主要輸入国の通貨が下げた。 ドルは、米税制改革案の目玉である法人税減税の導入が遅れる可能性があるとの報道 を受けて下落。 シンガポールドル、中国人民元、タイバーツはそれぞれ対 ドルで上昇した。 一方、原油価格が約2年ぶり高値を付けたことを受け、主な輸入国の通貨であるイン ドルピー、インドネシアルピア、フィリピンペソは下落した。 フィリピン・バンク・オブ・コミュニケーションズのジェイソン・マナラック氏は「 ドル/ペソは企業の需要で上昇する見込みだ。原油に関連して、今は企業の需要がかなり 増えている」と述べた。 ルピーも対ドルで下げ幅を広げ、今週は約1%下げている。 スコシアバンクはリポートで、原油価格の上昇でインドの経常赤字が拡大するなどし 、インフレ見通しを巡る懸念が市場で高まる可能性があると指摘した。 ウォンは、韓国国会で演説したトランプ米大統領が強い言葉で北朝鮮を非 難したことを受け、0.3%超下げた。 オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)のアジアリサーチ責任者、Khoon Goh氏は「アジア通貨は年末まで弱含むとみている」と述べた。 0717GMT(日本時間午後16時17分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day at 0717 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.84 114 +0.14 Sing dlr 1.3635 1.3638 +0.02 Taiwan dlr 30.187 30.170 -0.06 Korean won 1116 1111.9 -0.33 Baht 33.120 33.15 +0.09 Peso 51.350 51.33 -0.04 Rupiah 13525 13512 -0.10 Rupee 65.06 65.03 -0.05 Ringgit 4.227 4.2285 +0.04 Yuan 6.636 6.6395 +0.05 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.84 117.07 +2.84 Sing dlr 1.3635 1.4490 +6.27 Taiwan dlr 30.187 32.279 +6.93 Korean won 1116 1207.70 +8.26 Baht 33.120 35.80 +8.09 Peso 51.350 49.72 -3.17 Rupiah 13525 13470 -0.41 Rupee 65.060 67.92 +4.40 Ringgit 4.227 4.4845 +6.09 Yuan 6.636 6.9467 +4.68 (覧ください)