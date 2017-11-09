再送-10日の国内・海外経済指標と行事予定

(閣議の時間を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 オプション特別清算指数（ＳＱ）算出日 0800 １１月ロイター短観 0850 １０月マネーストック（日銀） 1000 閣議、閣議後会見 1330 ９月第３次産業活動指数 1400 国債及び借入金並びに政府保証債務現在高（９月末現在、財務省） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月９日（木） 07:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Sep 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 15:00 米：卸売在庫（商務省） Sep ◇イベント 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間９日） 07:00 マレーシア：中銀金利発表 08:00 フィリピン：中銀金利発表 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 19:00 メキシコ：中銀金利発表 １１月１０日（金） 10~17Nov 中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Oct 10~17Nov 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Oct 07:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Sep 09:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Sep 09:30 英：貿易収支（国立統計局） Sep 15:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Nov ◇イベント 00:30 豪中銀の金融政策声明 19:00 メキシコ：中銀金利発表 ＡＰＥＣ首脳会議（１１日まで）