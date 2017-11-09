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再送-10日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年11月9日 / 06:16 / 1日後

再送-10日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (閣議の時間を追加しました。)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
    　オプション特別清算指数（ＳＱ）算出日　　　
    
0800　１１月ロイター短観
0850　１０月マネーストック（日銀）
1000　閣議、閣議後会見
1330　９月第３次産業活動指数
1400　国債及び借入金並びに政府保証債務現在高（９月末現在、財務省）   

●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
１１月９日（木）
07:00    独：貿易収支（連邦統計庁） Sep             
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
15:00    米：卸売在庫（商務省） Sep             
    
◇イベント
20:00    ＮＺ：中銀金利発表              （現地時間９日）
07:00    マレーシア：中銀金利発表              
08:00    フィリピン：中銀金利発表              
16:00    米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
18:00    米財務省３０年債入札
19:00    メキシコ：中銀金利発表              
    
１１月１０日（金）
10~17Nov　中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Oct             
10~17Nov　中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Oct            
07:45    仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Sep           
09:30    英：鉱工業生産（国立統計局） Sep           
09:30    英：貿易収支（国立統計局） Sep             
15:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Nov             
◇イベント
00:30    豪中銀の金融政策声明
19:00    メキシコ：中銀金利発表                  
ＡＰＥＣ首脳会議（１１日まで）

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