UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝小動き、米税制改革の行方に注目

(内容を更新しました) [9日 ロイター] - アジア新興国通貨は小動き。投資家は、トランプ米大統領の 税制改革が遅れた場合に生じるドルへの影響を見極めようとしており、買い手掛かりとな る材料がないことも加わって動意が乏しくなっている。 ドル指数もほぼ変わらず。 メイバンクの上級為替ストラテジスト、クリストファー・ウォン氏は、アジア通貨の 手掛かりとなる「主要指標」がほとんどないと指摘した。 米上院は、税制改革の独自法案を9日に発表する見通し。複数の議員によると、上院 では法人税や州・地方税控除、遺産税について下院と異なるアプローチを検討している。 スコシアバンクのアジア通貨ストラテジスト、Qi Gao氏は、アジア新興国通貨が引き 続き、米税制改革法案の行方に左右されるとの見方を示した。同氏は、上院案で法人税減 税の実施時期が1年先送りされれば、ドルは下落すると予想している。 インドルピーは輸出企業のドル売りや新規株式公開(IPO)絡みの資金流 入が支援要因で、原油高の影響を相殺している。 インド企業は年初から国内でのIPOで80億ドル近くを調達しており、過去最高の 調達額となる勢いだ。 また海外投資家によるインド株式の買い越し額は月初から約7億ドルに達している。 一方、トレーダーらによると、フィリピンペソは企業のドル需要と外国人 による株売りが引き続き重し。 マレーシアとフィリピンの中央銀行はきょう金融政策の決定会合を開くが、大半のア ナリストは政策が据え置かれると予想している。 インドネシアルピアは第3・四半期経常収支統計の発表を控えて横ばい。 0452GMT(日本時間午後1時52分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0452 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.84 113.86 +0.02 Sing dlr 1.3617 1.3616 -0.01 Taiwan dlr 30.176 30.187 +0.04 Korean won 1114 1115.6 +0.15 Baht 33.124 33.11 -0.04 Peso 51.270 51.3 +0.06 Rupiah 13512 13515 +0.02 Rupee 64.87 64.95 +0.12 Ringgit 4.227 4.228 +0.02 Yuan 6.631 6.6317 +0.01 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.84 117.07 +2.84 Sing dlr 1.3617 1.4490 +6.41 Taiwan dlr 30.176 32.279 +6.97 Korean won 1114 1207.70 +8.42 Baht 33.124 35.80 +8.08 Peso 51.270 49.72 -3.02 Rupiah 13512 13470 -0.31 Rupee 64.870 67.92 +4.70 Ringgit 4.227 4.4845 +6.09 Yuan 6.631 6.9467 +4.76 (覧ください)