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#マーケットアイ
2017年11月10日 / 03:13 / 1日前

イベントダイアリー

3 分で読む

海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

    Friday, 10 November, 2017
1330    日本：9月第3次産業活動指数 
●海外分●
◇イベント
00:30    豪中銀の金融政策声明
19:00    メキシコ：中銀金利発表                  
ＡＰＥＣ首脳会議（１１日まで）
◇決算予定     
◇休場
    Saturday, 11 November, 2017
    
10:00   ドラギＥＣＢ総裁がDoctors with Africa Cuammの会合であいさつ
トランプ米大統領がベトナムのチャン・ダイ・クアン国家主席と会談
ＡＰＥＣ首脳会議（最終日）
    
    Monday, 13 November, 2017
0850    １０月企業物価指数（日銀） (日本語サービス)
    
●海外分●
◇イベント
00:10    ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁が講演（都内）"Federal Reserve Balance-Sheet Normaliz
ation"    
09:00　コンスタンシオＥＣＢ副総裁が講演     
トランプ米大統領、米ＡＳＥＡＮ首脳会議に出席    
    
◇決算予定
◇休場
    Tuesday, 14 November, 2017
1030    日本：５年利付国債の入札発行
1030    日本：流動性供給入札の発行予定額等
1245    日本：５年利付国債の入札結果
1515    日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
    
●海外分●
◇イベント
08:05    エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済について講演
10:00    イエレンＦＲＢ議長、ドラギＥＣＢ総裁、カーニーＢＯＥ総裁、黒田日銀総裁がＥＣＢ主催の会
合で討論会に出席
13:15    ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策についてプレゼンテーション
18:05    ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演     
◇決算予定
◇休場
    Wednesday, 15 November, 2017
1020    日本：国庫短期証券の入札発行
1020    日本：国庫短期証券の発行予定額等
1235    日本：国庫短期証券の入札結果
1430    日証協・鈴木会長が定例会見 
●海外分●
◇イベント
08:00    エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演
インドネシア：中銀金利発表              
◇決算予定
◇休場
    
    Thursday, 16 November, 2017
0850    日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
1020    日本：国庫短期証券の入札発行
1030    日本：２０年利付国債の入札発行
1235    日本：国庫短期証券の入札結果
1245    日本：２０年利付国債の入札結果
1515    日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外分●
◇イベント
18:10　米ダラス地区連銀のカプラン総裁が質疑応答に参加　
14:10　メスター米クリーブランド地区連銀総裁が金融会合で講演
16:00    米財務省変動金利２年債入札条件
18:00    米財務省インフレ指数連動１０年債入札
カーニー英中銀総裁が講演
インドネシア：中銀金利発表
        
◇決算予定
◇休場
    Friday, 17 November, 2017
●海外分●
◇イベント
ドラギＥＣＢ総裁が講演
ＥＵ財務相理事会
◇決算予定
◇休場
    
    Monday, 20 November, 2017
●海外分●
◇イベント
◇決算予定     
◇休場
ブラジル（黒人意識の日）
    
    Tuesday, 21 November, 2017
●海外分●
◇イベント
00:30    豪中銀理事会議事要旨
18:00    米財務省変動金利２年債入札
ロウ豪中銀総裁が講演    
◇決算予定
◇休場
    
   
    Wednesday, 22 November, 2017
●海外分●
◇イベント
16:00    米財務省２年・５年・７年債入札条件
19:00    米ＦＯＭＣ議事要旨（１０月３１─１１月１日分）
◇決算予定
◇休場
    Thursday, 23 November, 2017
●海外分●
◇イベント
◇決算予定     
◇休場
米国（感謝祭）
    
  
    ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
    ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
    ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です
。
    ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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