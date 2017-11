UPDATE 1-中国・香港株式市場・前場＝ＣＳＩ３００は上昇、消費関連株がけん引　香港横ばい

(内容を追加しました) [上海 10日 ロイター] - 中国 前場終値 前日比 % 始値 上海総合指数<.SSEC 3,426.224 - 1.5703 - 0.05 3,423.184 > 3 6 前営業日終値 3,427.794 6 CSI300指数<. 4,096.970 + 21.070 + 0.52 4,070.276 CSI300> 前営業日終値 4,075.900 香港 前場終値 前日比 % 始値 ハンセン指数 29,138.95 + 2.38 + 0.01 29,060.13 前営業日終値 29,136.57 ハンセン中国株指数 11,734.20 - 10.34 - 0.09 11,692.16 前営業日終値 11,744.54 前場の中国株式市場で、上海総合指数は小動きとなった一方、C SI300指数は2年3カ月ぶり高値を付けた。消費関連株や、他の セクター大手の株が上昇した。 トランプ米大統領の初の訪中で、米中間で2500億ドル規模の 商談がまとまったことも支援材料となった。 上海総合指数 前場終値は1.5703ポイント(0.05 %)安の3426.2243。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300銘柄で構成す るCSI300指数 前場終値は21.070ポイント(0. 52%)高の4096.970。 両指数は週間でも上昇となる見込み。 前日発表の10月の生産者物価指数(PPI)は前年比6.9% 上昇。アナリストは上昇率が6.6%に鈍化すると予想していた。 安信証券のチーフエコノミスト、高善文氏は「債務、銀行の不良 債権、『ゾンビ企業』、不動産セクターの問題や過剰生産能力を含む (経済における)ネガティブな要因は、かなり株式相場に織り込まれ ている」との見方を示した。 セクター別の値動きはまちまち。 消費関連株が上昇をけん引。高級酒メーカーの貴州茅 台は3.8%上昇し、最高値を更新した。株価は年初から 2倍以上に上昇している。 反面、エネルギー株と銀行株はさえない 。 順調に成長している大手企業への関心が継続していることを示す ものとして、SSEインダストリー・トップ指数は今年 19.4%上昇した。 平安保険の上海上場株は3.9%高。年初からの上昇 率は 94.5%となっている。 方正証券のアナリストであるYang Weixiao氏は「大型株の強気相 場は、政府が進めている供給サイドの改革から恩恵を得られると投資 家が見込む中、利益の順調な伸びが一因だ」と述べた。 リスク許容度の上昇は、信用取引向け融資(マージンファイナン ス)の増加に表れており、残高は1兆元を超え、1年10カ月ぶり高 水準となった。 香港株式市場はほぼ横ばい。 ハンセン指数前場終値は2.38ポイント(0.01%) 高の2万9138.95。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終値は10.3 4ポイント(0.09%)安の1万1734.20。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here China blue-chips extend rise, aided by consumer firms; Hong Kon g flat ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ > (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない場合がありま す)