UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝リンギ上昇、大半は小動き

(情報を更新しました) [10日 ロイター] - アジア通貨市場では、マレーシアリンギ MYR=が上昇。週間ベースの上昇率は2カ月超ぶりの大きさとなる見込 み。原油高やマレーシア中銀による利上げの可能性がリンギを支援して いる。 リンギはドルに対して0.3%高で推移。週間ベースの上昇率は1 %超と、9月以来の大きさ。 マレーシア中銀は9日、政策金利を据え置いた。ただ、持続可能な 成長を確実にするために「現在の金融緩和の度合い」を見直す可能性が あると表明した。 メイバンクはリポートで、2018年に25ベーシスポイント(b p)の利上げを見込んでおり、中銀のバイアスのシフトはこれに沿って いると指摘。利上げは早ければ来年5月に行われるとの見方を示した。 一方、インドルピーは原油価格の上昇を背景にほぼ0.2 5%安。同国はアジアでは中国に次いで2位の原油輸入国となる。 他のアジア通貨はほぼ横ばいで推移。 米議会上院の共和党は9日、税制改革法案を発表し、法人税引き下 げの時期を2019年とした。下院案では2018年とされている。 コモンウェルス銀行のアジア通貨ストラテジスト、アンディ・ジー 氏は、「延期はドルにとって大きな失望を誘う内容となる」とし、年内 のドルに対するアジア通貨の上昇を支援するとの見方を示した。 来週は中国の10月鉱工業生産やマレーシアとフィリピンの第3・ 四半期国内総生産(GDP)の発表が予定されている。 0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.47 113.46 -0.01 Sing dlr 1.3595 1.3588 -0.05 Taiwan dlr 30.172 30.180 +0.03 Korean won 1116 1115.6 -0.07 Baht 33.090 33.1 +0.03 Peso 51.240 51.27 +0.06 Rupiah 13519 13512 -0.05 Rupee 65.05 64.94 -0.18 Ringgit 4.192 4.205 +0.31 Yuan 6.637 6.6378 +0.01 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.47 117.07 +3.17 Sing dlr 1.3595 1.4490 +6.58 Taiwan dlr 30.172 32.279 +6.98 Korean won 1116 1207.70 +8.18 Baht 33.090 35.80 +8.19 Peso 51.240 49.72 -2.97 Rupiah 13519 13470 -0.36 Rupee 65.053 67.92 +4.41 Ringgit 4.192 4.4845 +6.98 Yuan 6.637 6.9467 +4.66 (」メニューからご覧ください)