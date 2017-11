UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝大半が下落、ウォン0.3％安

(内容を追加しました) [13日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が対ドルで軟調だった。投資家の 間では、トランプ米大統領の税制改革を巡る不透明感を背景に様子見ムードが強まった。 米下院歳入委員会のブラディ委員長(共和)は12日、上院共和党が提案した州・地 方税(SALT)控除の全面廃止を受け入れない方針を明らかにした。 税制改革が遅れる可能性への懸念はドルも圧迫しているが、アジア市場のドル指数<. DXY>は、10日の米債市場で長期債利回りが上昇したことを反映して強含んだ。 韓国ウォンが0.3%軟化し、アジア通貨の下げを主導。韓国では投資家 のリスク志向が後退する中、総合株価指数も0.5%下落している。 中国人民元、台湾ドル、シンガポールドルも小幅安。 一方、タイバーツは流れに逆らって0.1%上伸し、ほぼ4週間ぶりの高値 を付けた。マレーシアリンギも小じっかり。 ノバスコシア銀行の為替ストラテジスト、Qi Gao氏は、リンギはマレーシア中央銀行 のタカ派姿勢が支援要因で、タイの強いファンダメンタルズ(経済の基礎的諸条件)がバ ーツを押し上げていると指摘した。 マレーシア中銀は9日、政策金利を据え置いたが、国内外のマクロ経済環境の強さを 考慮すると、持続可能な成長を確実にするために「現在の金融緩和の度合い」を見直す可 能性があると表明した。 タイ中銀当局者は10月末、今年の輸出の伸びが中銀の見通しの8%を上回る可能性 があるとの見方を示している。 インドルピーはインフレ統計の発表を控えて0.2%軟化し、ここ1カ月余 りの安値を付けた。 0532GMT(日本時間午後2時32分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0532 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.640 113.53 -0.10 Sing dlr 1.361 1.3600 -0.04 Taiwan dlr 30.193 30.172 -0.07 Korean won 1120.200 1117.1 -0.28 Baht 33.070 33.11 +0.12 Peso 51.210 51.245 +0.07 Rupiah 13552.000 13530 -0.16 Rupee 65.333 65.16 -0.26 Ringgit 4.185 4.19 +0.12 Yuan 6.647 6.6411 -0.08 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.640 117.07 +3.02 Sing dlr 1.361 1.4490 +6.50 Taiwan dlr 30.193 32.279 +6.91 Korean won 1120.200 1207.70 +7.81 Baht 33.070 35.80 +8.26 Peso 51.210 49.72 -2.91 Rupiah 13552.000 13470 -0.61 Rupee 65.333 67.92 +3.96 Ringgit 4.185 4.4845 +7.16 Yuan 6.647 6.9467 +4.52 (覧ください)