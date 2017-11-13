再送-14日の国内・海外経済指標と行事予定

(閣議の時間を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 安倍首相会見 1000 閣議、閣議後会見 1030 ５年利付国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1245 ５年利付国債の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1500 １０月の投信概況 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果 ＊決算：日本郵政、三井住友ＦＧ、三菱ＵＦＪ、第一生命 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １３日（月） 19:00 米：財政収支（財務省） Oct ◇イベント 09:00 コンスタンシオＥＣＢ副総裁が講演 トランプ米大統領、米ＡＳＥＡＮ首脳会議に出席 １４日（火） 02:00 中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Oct 07:00 独：ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） Q3 07:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Oct 09:30 英：消費者物価指数（国立統計局） Oct 09:30 英：生産者物価指数（国立統計局） Oct 10:00 ユーロ圏：ＧＤＰ改定値（統計局） Q3 10:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Sep 10:00 独：景気期待指数（ＺＥＷ） Nov 13:30 米：卸売物価指数（労働省） Oct ◇イベント 08:05 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済について講演 10:00 イエレンＦＲＢ議長、ドラギＥＣＢ総裁、カーニーＢＯＥ総裁、黒田日銀総裁がＥＣＢ主催の会 合で討論会に出席 13:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策についてプレゼンテーション 18:05 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演