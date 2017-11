UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝大半が小幅高、米ＣＰＩ控えドル小動き

(情報を更新しました) [14日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が小幅上昇。米インフレ統計の発 表を週内に控えてドル買いに慎重な姿勢が広がる中、軟調な中国経済指標には反応薄とな っている。 ドル指数は0.02%安。 ANZのアジアリサーチ部門責任者クーン・ゴー氏は「市場が注目している指標は1 5日の米消費者物価指数(CPI)統計だ。12月の米利上げは確実視されているが、来 年の利上げの道筋を見通す上でCPIが重要になる」と述べた。 米税制改革の進展を巡る懸念もドルを圧迫した。 韓国ウォンが0.3%高で上昇を主導。フィリピンペソは10 月6日以来の高値を付けた。 アナリストは、アジア株になお資金が流入しており、アジア通貨を下支えしていると 指摘した。 台湾ドル、シンガポールドル、マレーシアリンギも小幅上昇し た。 一方、インドルピーは0.1%安。前日に発表された10月のCPIは前年 比3.58%上昇し、7カ月ぶりの高い伸びとなった。スコシアバンクは「10月のCP Iが予想を上回ったことで債券からの資金流出が加速し、ルピーの下落につながる」と指 摘した。 0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0535 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.630 113.61 -0.02 Sing dlr 1.361 1.3616 +0.05 Taiwan dlr 30.176 30.190 +0.05 Korean won 1117.800 1120.6 +0.25 Baht 33.060 33.06 +0.00 Peso 51.120 51.205 +0.17 Rupiah 13530.000 13550 +0.15 Rupee 65.455 65.42 -0.05 Ringgit 4.188 4.19 +0.05 Yuan 6.640 6.6398 -0.01 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.630 117.07 +3.03 Sing dlr 1.361 1.4490 +6.47 Taiwan dlr 30.176 32.279 +6.97 Korean won 1117.800 1207.70 +8.04 Baht 33.060 35.80 +8.29 Peso 51.120 49.72 -2.74 Rupiah 13530.000 13470 -0.44 Rupee 65.455 67.92 +3.77 Ringgit 4.188 4.4845 +7.08 Yuan 6.640 6.9467 +4.62 (覧ください)