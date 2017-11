UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝大半が上昇、リンギやウォンの主導で

(内容を更新しました) [15日 ロイター] - アジア新興国通貨は、大半の通貨がドルに対して上昇した 。ドルは、ドイツの好調な経済指標を背景にユーロが上昇したことを受けて軟調だった。 ドイツの第3・四半期国内総生産(GDP)速報値が前期比0.8%増と、前の期の 0.6%から伸びが加速し、エコノミスト予想(0.6%増)も上回ったことを受け、ユ ーロはオーバーナイトで2週間半ぶりの高値を付け、きょうも堅調に推移した。 一方、ドル指数はオーバーナイトの高値(94.542)から大きく下落し、10月 下旬以来の安値となる93.812を付けた。 みずほ銀行の為替ストラテジスト、Chang Wei Liang氏は、ユーロの上昇が間違いな くアジア通貨を支援しているが、一部の(アジアの)中央銀行が金融政策を見直す可能性 を合図していることも押し上げ要因だと指摘した。 マレーシア中銀は先週、国内外のマクロ経済環境の強さを考慮すると、持続可能な成 長を確実にするために「現在の金融緩和の度合い」を見直す可能性があると表明した。 フィリピン中銀も先週、2018年のインフレ率見通しを3.4%とし、従来見通し の3.2%から上方修正した。ただ、17年と19年の見通しは3.2%で据え置いた。 同中銀は米連邦準備理事会(FRB)の政策変更が資本フローに与える影響次第で金 融政策の見直しを検討すると表明した。 韓国ウォンが0.4%上昇し、2日連続でアジア通貨の上げを主導。マレ ーシアリンギは約0.25%上伸し、2016年11月以来の高値を付けた。 インドネシアルピア、台湾ドル、中国人民元の対ドル相場 もやや強含んだ。 フィリピンペソは0.2%上昇し、6日続伸の流れ。インドルピーは原油 価格が1%超下落する中で0.2%上昇した。 0549GMT(日本時間午後2時49分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0549 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.200 113.44 +0.21 Sing dlr 1.359 1.3588 -0.02 Taiwan dlr 30.158 30.180 +0.07 Korean won 1113.500 1118.1 +0.41 Baht 33.040 33.07 +0.09 Peso 51.100 51.18 +0.16 Rupiah 13541.000 13550 +0.07 Rupee 65.368 65.42 +0.07 Ringgit 4.182 4.1925 +0.25 Yuan 6.635 6.6366 +0.02 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.200 117.07 +3.42 Sing dlr 1.359 1.4490 +6.61 Taiwan dlr 30.158 32.279 +7.03 Korean won 1113.500 1207.70 +8.46 Baht 33.040 35.80 +8.35 Peso 51.100 49.72 -2.70 Rupiah 13541.000 13470 -0.52 Rupee 65.368 67.92 +3.90 Ringgit 4.182 4.4845 +7.23 Yuan 6.635 6.9467 +4.70 (覧ください)