UPDATE 1-米金融・債券市場＝長短金利差縮小、10年ぶり低水準

(表のレートを更新します) [ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*20.00 2.7685% 前営業日終値 98*07.00 2.8390% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*10.50 2.3257% 前営業日終値 98*27.00 2.3810% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*26.75 2.0349% 前営業日終値 99*22.25 2.0650% 2年債(指標銘柄) 16時24分 99*20.50 1.6875% 前営業日終値 99*20.25 1.6910% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 154*00.00 152*28.00 Tノート先物12月限 125*01.50 124*23.50 米金融・債券市場では、長短金利差が縮小し10年ぶりの低水準となった。基調イン フレが伸び、小売売上高が予想外に増加するなか、来年の追加利上げを織り込む動きが広 がった。 10月の消費者物価指数(CPI)は食品・エネルギーを除くコア指数の伸びが前月 比0.2%、前年同月比1.8%となり、前月の0.1%、1.7%から拡大。10月の 小売売上高は前月比プラス0.2%と、市場予想の横ばいに反して増加し、9月分は当初 発表の1.6%増から1.9%増へ上方改定された。 米国MUFG証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジョン・ハーマン氏は、 両統計とも短期金利引き締めの道筋を裏付ける内容だと述べた。 2年債と10年債の利回り格差は63.4ベーシスポイント(bp) と、2007年11月以来の水準に縮小。5年債と30年債の利回り格差 も75bp以下と約2週間ぶりの低水準となった。 キャピタル・エコノミクス(ニューヨーク)の米国エコノミスト、マイケル・ピアス 氏は「基調インフレ圧力が再びかかり始めている兆候がみられることから、米連邦準備理 事会(FRB)は引き締めペースを速める必要があり、来年は計4回の利上げがあると予 想される」と話した。 10年債利回りは2.336%と前日の2.381%から低下。2年債 US2YT=RRは1.687%と前日の1.691%から低下。30年債は2.7 84%と前日の2.839%から低下した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 17.50 -1.00 U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 5.25 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -1.75 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -24.75 0.25 (い)