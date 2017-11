UPDATE 1-米金融・債券市場＝2年債利回り9年ぶり高水準、長短金利差4日連続で縮小

(表のレートを更新します) [ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 98*16.50 2.8237% 前営業日終値 99*12.00 2.7810% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*28.50 2.3753% 前営業日終値 99*08.00 2.3350% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*21.25 2.0716% 前営業日終値 99*26.25 2.0380% 2年債(指標銘柄) 16時56分 99*19.00 1.7122% 前営業日終値 99*20.50 1.6870% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 153*18.00 154*00.00 限 Tノート先物12月 124*27.50 125*01.50 限 米金融・債券市場では、2年債利回りが9年ぶりの高水準をつけた。世界的なリスク 選好度の高まりに加え、一連の底堅い米経済指標を受け、米連邦準備理事会(FRB)が 来年も利上げを継続するとの見方を支えた。 2年債利回りの上昇を背景に、短・長期債利回り格差は4日連続で縮小し、この日も 前日に続き10年ぶりの低水準をつけた。 DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は「イールドカー ブのフラット化は、インフレがなお極めて低水準な状況においてもFRBが利上げを継続 するとの見方を反映している」と語った。 朝方発表された米指標では、10月の鉱工業生産指数が半年ぶりの大幅な伸びとなっ た。新規失業保険週間申請件数は2週間連続で増加したものの、基調としてはなお労働市 場の引き締まりを示した。 これらの指標を受け、イールドカーブのフラット化は加速。2・10年債利回り格差 は一時63.2ベーシスポイント(bp)に縮小し、2007年11月以 来の低水準となった。5・30年債利回り格差も72.4bpと、201 1年12月以来の水準に縮小した。 終盤の取引で、10年債利回りは2.355%と前日終盤の2.335 %から上昇。 2年債利回りは9年ぶり高水準の1.716%をつけた後、1.712% で推移。前日は1.691%だった。 30年債は2.797%と前日の2.781%から上昇した。 この日実施された10年物インフレ指数連動債(TIPS)銘柄統合(リオープン) 入札は、予想通り軟調な結果に終わった。最高落札利回りは0.512%と、市場が見込 んでいた0.498%を上回り、2016年1月以来の高水準となった。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 6.00 1.00 U.S. 10-year dollar swap spread -0.75 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -23.50 0.50 (い)