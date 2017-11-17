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#マーケットアイ
2017年11月17日 / 05:57 / 1日後

イベントダイアリー

2 分で読む

    ［東京　１７日　ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
    
Friday, 17 November, 2017

●海外分●

◇イベント
08:30　ドラギＥＣＢ総裁が講演
ＥＵ財務相理事会
中国国家主席の特使が訪朝


Saturday, 18 November, 2017

●海外分●

◇イベント
20:00　ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネルディスカッションに出席 

◇決算予定 

◇休場


Sunday, 19 November, 2017

チリ大統領選


Monday, 20 November, 2017

1300    グランディ国連難民高等弁務官会見（日本記者クラブ） 
1600    日本：１０月のコンビニ売上高 

●海外分●
◇イベント

◇決算予定

◇休場
ブラジル（黒人意識の日）


Tuesday, 21 November, 2017

1030    日本：４０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 
1030    日本：流動性供給入札 
1245    日本：流動性供給入札結果 
1400    日本：１０月のスーパー売上高 
1430    日本：１０月の百貨店売上高 
1700    日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 

●海外分●
◇イベント
00:30    豪中銀理事会議事要旨
18:00    米財務省変動金利２年債入札
ロウ豪中銀総裁が講演    

◇決算予定

◇休場


Wednesday, 22 November, 2017

1020    日本：国庫短期証券の発行予定額等 
1020    日本：国庫短期証券の入札発行 
1030    日本：２年利付国債（１２月債）の発行予定額等 
1235    日本：国庫短期証券の入札結果 
1400    日本：１０月のショッピングセンター売上高 

●海外分●
◇イベント
16:00    米財務省２年・５年・７年債入札条件
19:00    米ＦＯＭＣ議事要旨（１０月３１─１１月１日分）

◇決算予定

◇休場


Thursday, 23 November, 2017

●海外分●
◇イベント

◇決算予定

◇休場
米国（感謝祭）


Friday, 24 November, 2017

0850    日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 

●海外分●
◇イベント

◇決算予定

◇休場


Monday, 27 November, 2017

●海外分●
◇イベント
23:30    カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加

◇決算予定

◇休場


Tuesday, 28 November, 2017

●海外分●
◇イベント
15:00    米上院銀行委員会でパウエル次期ＦＲＢ議長の承認公聴会

◇決算予定

◇休場


Wednesday, 29 November, 2017

●海外分●
◇イベント
19:00    米地区連銀経済報告
1850　ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済イベントで挨拶

◇決算予定

◇休場


Thursday, 30 November, 2017

●海外分●
◇イベント
1330　メスター米クリーブランド地区連銀総裁がフィンテック関連パネルで司会　"Financial Innovation 
and Macroprudential Policy"
1700　 パウエル次期ＦＲＢ議長が講演

◇決算予定 

◇休場
フィリピン

    
    ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
    ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
    ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です
。
    ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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