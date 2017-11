UPDATE 1-アジア通貨動向（17日）＝大半が上昇、格上げでインドルピー上昇

(情報を更新しました) [17日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が上昇。ロシアの米大統領選干渉 疑惑を捜査するモラー米特別検察官がトランプ氏陣営に対して文書の提出を求める召喚状 を出したと伝わったことでドルが下落した。 インドルピーが0.8%高で上げを主導。ムーディーズ・インベスターズ・ サービスが同国の格付けを「Baa3」から「Baa2」に引き上げたことを好感した。 韓国ウォンは0.4%上昇し、2016年9月以来の高値を付けた。 シンガポールドルも小幅高。この日発表された10月の輸出は2年半ぶりの大 幅な伸びとなった。 スコシアバンクの通貨ストラテジスト、Qi Gao氏は「シンガポール金融管理局(MA S)は半年に1度の金融政策会合以外にコメントを出すことはまれだが、輸出主導型経済 である同国の輸出が力強い伸びを示したことを受け、来年4月の政策発表ではよりタカ派 的になる可能性がある」と述べた。 タイバーツは0.3%上昇し、2015年4月以来の高値を付けた。 マレーシアリンギは0.4%高。第3・四半期の国内総生産(GDP)が前年 比6.2%増と市場予想を上回り、約3年ぶりの大幅な伸びとなったことを好感した。 フィリピンペソやインドネシアルピアも上昇した。 0524GMT(日本時間午後2時24分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0524 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.520 113.05 +0.47 Sing dlr 1.355 1.3562 +0.07 Taiwan dlr 30.089 30.158 +0.23 Korean won 1097.400 1101.4 +0.36 Baht 32.840 32.94 +0.30 Peso 50.825 50.9 +0.15 Rupiah 13518.000 13540 +0.16 Rupee 64.818 65.32 +0.78 Ringgit 4.160 4.175 +0.36 Yuan 6.629 6.6283 -0.00 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.520 117.07 +4.04 Sing dlr 1.355 1.4490 +6.92 Taiwan dlr 30.089 32.279 +7.28 Korean won 1097.400 1207.70 +10.05 Baht 32.840 35.80 +9.01 Peso 50.825 49.72 -2.17 Rupiah 13518.000 13470 -0.36 Rupee 64.818 67.92 +4.79 Ringgit 4.160 4.4845 +7.80 Yuan 6.629 6.9467 +4.80 (覧ください)