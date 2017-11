UPDATE 2-中国・香港株式市場・前場＝中国株は5日続落、資産運用業務の規制強化に懸念　香港反落

(内容を追加しました) [上海 20日 ロイター] - 中国 前場終 前日比 % 始値 値 上海総合指数<. 3,355.5 - 27.32 - 0.81 3,361.3 SSEC> 848 27 563 前営業日終値 3,382.9 075 CSI300指 4,092.2 - 28.59 - 0.69 4,093.7 数 52 9 34 前営業日終値 4,120.8 51 香港 前場終 前日比 % 始値 値 ハンセン指数<. 29,151. - 47.94 - 0.16 29,227. HSI> 10 08 前営業日終値 29,199. 04 ハンセン中国株 11,510. - 97.86 - 0.84 11,580. 指数 87 95 前営業日終値 11,608. 73 中国株式市場の前場は5営業日続落して引けた。1 日の下げとしては3カ月ぶりの大きさ。中国人民銀行( 中央銀行)が17日、金融機関の資産運用業務に関する 規制強化に向けたガイドラインを公表し、リスク資産へ の投資意欲に悪影響が出るとの懸念が出ている。 上海総合指数 前場終値は27.3227ポイ ント(0.81%)安の3355.5848。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300 銘柄で構成するCSI300指数前場終値は2 8.599ポイント(0.69%)安の4092.25 2。 人民銀は、中国のシャドーバンキング(影の銀行) セクターの重要な一部をなす資産運用の規制強化でシス テミックリスクの防止に一層努める方針を示した。 新規制の導入に当たっては、2019年6月30日 までの移行期間が設けられるため、即座の影響はない。 ただ、市場には心理的な影響が出ているといい、Chuangc ai SecuritiesのアナリストであるLi Haoshu氏はリポー トで「富裕層向け金融商品に対する規制強化は、レンダ ーからの株式市場への資金流入を大幅に抑制するだろう 」との見方を提示。「さらに、レバレッジ規制は流動性 水準に悪影響を与え、リスク許容度を低下させるだろう 」と述べた。 申萬宏源証券のエコノミスト、Li Huiyong氏は、流 動性や市場利回りは新規制により阻害される可能性があ ると予想。「この新しいガイドラインが、最後の悪いニ ュースというわけではない」「厳格な金融規制の時代は 、始まったばかりだ」と述べた。 主要セクターはほぼ全面安となり、不動産<.CSI300R EI>や金融株が大幅に下落した。 香港株式市場は反落。 ハンセン指数 前場終値は47.94ポイント (0.16%)安の2万9151.10。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終 値は97.86ポイント(0.84%)安の1万151 0.87。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here China shares slide on sweeping asset management rul es BUZZ-外株:中国金融株が急落、資産運用業務の規制強化 の指針公表で ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^> (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない 場合があります)