UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝軟調、タイバーツはＧＤＰ統計受け上昇

(内容を追加しました) [20日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、大半が軟調とな っている。ドイツの政局不安の高まりや米税制改革の先行き不透明感が センチメントを圧迫している。 ドイツのメルケル首相が率いるキリスト教民主・社会同盟(CDU ・CSU)、自由民主党(FDP)、緑の党による連立協議が19日、 決裂した。これを受けたユーロ安から、ドル指数は0.3 %高となっている。 タイバーツは、国内総生産(GDP)統計を受けて、20 15年4月以来の高水準をつけた。 第3・四半期のタイGDPは、前年比4.3%増と、伸び率は20 13年第1・四半期以来4年半ぶりの高水準を記録した。 ただ、季節調整済み前期比では1.0%増に鈍化、依然さえない内 需を支えるため緩和的な金融政策が維持される見通し。 マレーシアリンギは0.1%上昇し、約1年ぶり高値近辺で 推移。17日に発表された3・四半期GDPは約3年ぶりの高い伸びと なった。これを受け、中銀が次回1月の会合で利上げを行うとの観測が 高まり、リンギを下支えしている。 一方、韓国ウォンは0.2%安。シンガポールドルSGD =もユーロ安から0.2%下落した。 インドルピーは0.15%安。前営業日は、ムーディーズ の格上げを受けて上昇していた。 台湾ドルは小幅上昇。人民元は0.1%安。 0457GMT(日本時間午後1時57分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0457 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japanese yen 112.00 112.07 +0.06 Sing dlr 1.3565 1.3552 -0.10 Taiwan dlr 30.085 30.101 +0.05 Korean won 1100 1097.5 -0.24 Baht 32.810 32.82 +0.03 Peso 50.960 50.95 -0.02 Rupiah 13530 13525 -0.04 Rupee 65.11 65.01 -0.15 Ringgit 4.155 4.16 +0.12 Yuan 6.636 6.6285 -0.11 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japanese yen 112.00 117.07 +4.53 Sing dlr 1.3565 1.4490 +6.82 Taiwan dlr 30.085 32.279 +7.29 Korean won 1100 1207.70 +9.78 Baht 32.810 35.80 +9.11 Peso 50.960 49.72 -2.43 Rupiah 13530 13470 -0.44 Rupee 65.108 67.92 +4.32 Ringgit 4.155 4.4845 +7.93 Yuan 6.636 6.9467 +4.69 (」メニューからご覧ください)