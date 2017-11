UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、週内発表のＦＯＭＣ議事要旨に注目

(レートを更新しました) [ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 99*11.50 2.7816% ) 前営業日終値 99*04.00 2.7930% 10年債(指標銘柄 17時05分 98*30.50 2.3683% ) 前営業日終値 99*02.50 2.3540% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*18.00 2.0935% 前営業日終値 99*22.75 2.0620% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*16.50 1.7546% 前営業日終値 99*18.00 1.7300% 米金融・債券市場では、国債利回りが上昇。今週は主要指標の発表に欠く中、22日 公表となる11月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨が12月の利上げの公算 が大きいことを示す新材料を提供するか注目される。また、23日の感謝祭の祝日を控え 、薄商いとなる見通し。 キャンター・フィッツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は「22日のFOMC議事要旨が今週の焦点」と語った。 CMEグループのフェドウオッチによると、短期金利先物市場は92%の確率でFR Bが12月に利上げするとの見方を織り込んでいる。 終盤の取引で、10年債は5/32安、利回りは2.37%。 ドイツで連立協議が決裂したことを受けユーロ圏債利回りが低下したことに追随し、 米債利回りは一時低下する場面もあった。 2年債と10年債の利回り格差は引き続き縮小し、2007年終盤以 来の低水準となる61ベーシスポイント(bp)となった ジェフェリーズの短期金融市場エコノミスト、トーマス・シモンズ氏は「ここ数カ月 みられるイールドカーブのフラット化は、FRBが利上げを継続するとの見方を反映して おり、長期的な動向といえる」と述べた。同時に、米国がなお低インフレ環境であること を踏まえ、海外投資家から底堅い需要があることが、期間が長めの債券を支えていると指 摘した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 5.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -0.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -21.50 (+1.75) (い)