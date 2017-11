UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝マレーシアリンギと韓国ウォン上昇

(内容を追加しました) [21日 ロイター] - アジア新興国通貨は、マレーシアリンギ と韓国ウォンの上げが目立っている。最近の景気好調を背景に金融引き 締め観測が高まっていることが背景。一方、他のアジア通貨はほぼ横ば いとなっている。 マレーシアリンギは、明るい経済指標を背景に0.12%超 上昇。インドルピーもムーディーズの格上げがセンチメントを 押し上げ、0.12%超上げた。 韓国ウォンは0.3%上昇。ある市場関係者は、最近の ウォン高は、11月の利上げ観測の高まりや北朝鮮情勢への警戒感の後 退、米イールドカーブのフラット化によるものだと説明した。 台湾ドルは0.2%上昇し、2カ月ぶり高値となった。 20日に発表された10月の台湾輸出受注は、前年比9.2%増加 し、ロイターがまとめたアナリスト予想(7.95%増)を上回った。 一方、タイバーツは0.2%安。前日は好調な経済指標を 受けて上昇していた。 0534GMT(日本時間午後2時34分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0534 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.54 112.62 +0.07 Sing dlr 1.3559 1.3566 +0.05 Taiwan dlr 30.063 30.102 +0.13 Korean won 1097 1100.6 +0.37 Baht 32.830 32.754 -0.23 Peso 50.800 50.79 -0.02 Rupiah 13542 13533 -0.07 Rupee 65.02 65.11 +0.13 Ringgit 4.142 4.148 +0.14 Yuan 6.636 6.6300 -0.09 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.54 117.07 +4.03 Sing dlr 1.3559 1.4490 +6.87 Taiwan dlr 30.063 32.279 +7.37 Korean won 1097 1207.70 +10.14 Baht 32.830 35.80 +9.05 Peso 50.800 49.72 -2.13 Rupiah 13542 13470 -0.53 Rupee 65.023 67.92 +4.46 Ringgit 4.142 4.4845 +8.27 Yuan 6.636 6.9467 +4.69 (」メニューからご覧ください)