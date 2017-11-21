UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り曲線フラット化、ＦＯＭＣ議事要旨待ち

(レートを更新しました) ［ニューヨーク ２１日 ロイター］ - ３０年債（指標銘柄 17時05分 99*25.50 2.7600% ） 前営業日終値 99*05.50 2.7910% 1０年債（指標銘柄 17時01分 99*01.50 2.3577% ） 前営業日終値 98*30.00 2.3700% ５年債（指標銘柄） 17時05分 99*17.00 2.1003% 前営業日終値 99*18.00 2.0940% ２年債（指標銘柄） 17時05分 99*15.50 1.7715% 前営業日終値 99*16.50 1.7550% 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物12 154*03.00 153*21.00 月限 Ｔノート先物12 124*22.00 124*22.00 月限 米金融・債券市場では、イールドカーブが約１０年ぶりの水準にフラット化。主要な 経済指標の発表に欠けるなか、翌２２日に公表される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） 議事要旨待ちとなった。感謝祭を控え様子見ムードも根強かった。 ソシエテ・ジェネラル（ニューヨーク）の米国金利戦略部長、スバドラ・ラジャパ氏 は「イールドカーブがスティープ化するたびに再度フラット化の機会が得られると投資家 は考えている」と述べた。 終盤の取引で１０年債は２／３２高、利回りは２．３６％に低下。２年 債と１０年債の利回り格差は５７．４ベーシスポイント（ｂｐ）と、２０ ０７年終盤以来の水準に縮小した。 ＣＭＥグループのＦＥＤウオッチによると、短期金利先物が織り込む１２月利上げの 確率は９２％となっている。 翌２２日は１０月の耐久財受注や１１月のミシガン大消費者信頼感指数などが発表さ れる。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 5.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -0.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -21.00 (+0.50) (い)