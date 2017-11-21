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UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り曲線フラット化、ＦＯＭＣ議事要旨待ち
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#マーケットアイ
2017年11月21日 / 22:07 / 16時間前更新

UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り曲線フラット化、ＦＯＭＣ議事要旨待ち

2 分で読む

 (レートを更新しました)
    ［ニューヨーク　２１日　ロイター］ - 
 ３０年債（指標銘柄      17時05分  99*25.50  2.7600%             
                 ）                                   
                     前営業日終値  99*05.50  2.7910%               
  1０年債（指標銘柄      17時01分  99*01.50  2.3577%             
                 ）                                   
                     前営業日終値  98*30.00  2.3700%               
 ５年債（指標銘柄）      17時05分  99*17.00  2.1003%            
                     前営業日終値  99*18.00  2.0940%               
 ２年債（指標銘柄）      17時05分  99*15.50  1.7715%            
                     前営業日終値  99*16.50  1.7550%               
 
                       清算値    前日終値  コード
 Ｔボンド先物12     154*03.00   153*21.00         
 月限                                      
 Ｔノート先物12     124*22.00   124*22.00         
 月限                                      
    
    米金融・債券市場では、イールドカーブが約１０年ぶりの水準にフラット化。主要な
経済指標の発表に欠けるなか、翌２２日に公表される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）
議事要旨待ちとなった。感謝祭を控え様子見ムードも根強かった。
    ソシエテ・ジェネラル（ニューヨーク）の米国金利戦略部長、スバドラ・ラジャパ氏
は「イールドカーブがスティープ化するたびに再度フラット化の機会が得られると投資家
は考えている」と述べた。
    終盤の取引で１０年債は２／３２高、利回りは２．３６％に低下。２年
債と１０年債の利回り格差は５７．４ベーシスポイント（ｂｐ）と、２０
０７年終盤以来の水準に縮小した。
    ＣＭＥグループのＦＥＤウオッチによると、短期金利先物が織り込む１２月利上げの
確率は９２％となっている。
    翌２２日は１０月の耐久財受注や１１月のミシガン大消費者信頼感指数などが発表さ
れる。
    
    ＜ドル・スワップ・スプレッド＞       
                                          LAST      Change
U.S. 2-year dollar swap spread            17.00     (+0.75)
U.S. 3-year dollar swap spread            16.50     (+0.25)
U.S. 5-year dollar swap spread             5.75     (+0.50)
U.S. 10-year dollar swap spread           -0.25     (+0.25)
U.S. 30-year dollar swap spread          -21.00     (+0.50)

    
 (い)

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