UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り曲線フラット化、ＦＯＭＣ議事要旨待ち

(レートを更新しました) [ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 99*25.50 2.7600% ) 前営業日終値 99*05.50 2.7910% 10年債(指標銘柄 17時01分 99*01.50 2.3577% ) 前営業日終値 98*30.00 2.3700% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*17.00 2.1003% 前営業日終値 99*18.00 2.0940% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*15.50 1.7715% 前営業日終値 99*16.50 1.7550% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12 154*03.00 153*21.00 月限 Tノート先物12 124*22.00 124*22.00 月限 米金融・債券市場では、イールドカーブが約10年ぶりの水準にフラット化。主要な 経済指標の発表に欠けるなか、翌22日に公表される米連邦公開市場委員会(FOMC) 議事要旨待ちとなった。感謝祭を控え様子見ムードも根強かった。 ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の米国金利戦略部長、スバドラ・ラジャパ氏 は「イールドカーブがスティープ化するたびに再度フラット化の機会が得られると投資家 は考えている」と述べた。 終盤の取引で10年債は2/32高、利回りは2.36%に低下。2年 債と10年債の利回り格差は57.4ベーシスポイント(bp)と、20 07年終盤以来の水準に縮小した。 CMEグループのFEDウオッチによると、短期金利先物が織り込む12月利上げの 確率は92%となっている。 翌22日は10月の耐久財受注や11月のミシガン大消費者信頼感指数などが発表さ れる。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 5.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -0.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -21.00 (+0.50) (い)