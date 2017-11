UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝上昇、ＦＲＢ議長発言でドル下落

(情報を更新しました) [22日 ロイター] - アジア新興国通貨は対ドルで上昇。米連邦準備理事会(F RB)のイエレン議長が、米インフレ率は回復するとの見通しを示しながら、これに関し ては「非常に不確か」であると発言したことを受け、ドルが下落した。 マッコーリー銀行の債券・通貨部門戦略責任者ニザム・イドリス氏は「議長はインフ レ期待が低下している可能性にはっきりと言及した。これまでにはなかったことだ」とし 、「低インフレは一時的なものとしてきたFRBの見方にも一定の疑問を呈した」と指摘 。「ハト派的なトーンであり、このためドルが下落した」との見方を示した。 韓国ウォンが0.45%高でアジア通貨の上昇を主導した。 マレーシアリンギも0.4%超上昇。同国中銀のムハンマド・イブラヒム総裁 は今週、通貨リンギは「適正水準からほど遠い」水準にあるとの見解を示した。 台湾ドルは0.3%上昇し、2カ月以上ぶりの高値を付けた。 タイ商業省がこの日発表した10月の貿易統計(通関ベース)によると、輸出は前年 同月比13.1%増加し、市場予想を上回った。統計発表後、バーツは0.12 %上昇した。 シンガポールドルは、国内総生産(GDP)やインフレ統計の発表を翌日に控 え、小幅高で推移した。 0459GMT(日本時間午後1時59分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day at 0459 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.21 112.43 +0.20 Sing dlr 1.3539 1.3542 +0.02 Taiwan dlr 29.962 30.060 +0.33 Korean won 1091 1095.8 +0.49 Baht 32.730 32.78 +0.15 Peso 50.650 50.74 +0.18 Rupiah 13521 13532 +0.08 Rupee 64.75 64.89 +0.20 Ringgit 4.121 4.138 +0.41 Yuan 6.621 6.6305 +0.14 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.21 117.07 +4.33 Sing dlr 1.3539 1.4490 +7.02 Taiwan dlr 29.962 32.279 +7.73 Korean won 1091 1207.70 +10.75 Baht 32.730 35.80 +9.38 Peso 50.650 49.72 -1.84 Rupiah 13521 13470 -0.38 Rupee 64.753 67.92 +4.89 Ringgit 4.121 4.4845 +8.82 Yuan 6.621 6.9467 +4.92 (覧ください)