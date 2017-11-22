再送-24日の国内・海外経済指標と行事予定

(閣議の時間を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 大手生保中間決算 0800 閣議、閣議後会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0930 １１月製造業ＰＭＩ 1000 国債投資家懇談会（財務省） 1400 ９月景気動向指数改定値（内閣府） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２２日（水） 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米：耐久財受注（商務省） Oct 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 15:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Nov ◇イベント 16:00 米財務省２年・５年・７年債入札条件 19:00 米ＦＯＭＣ議事要旨（１０月３１─１１月１日分） 英予算案発表 ２３日（木） 00:00 シンガポール：ＧＤＰ改定値 Q3 07:00 独：ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） Q3 08:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 Nov 08:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Nov 08:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 Nov 08:30 独：総合ＰＭＩ速報値 Nov 08:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Nov 08:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 Nov 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Nov 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Nov 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Nov 09:30 英：ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q3 ◇イベント ＥＣＢ理事会（１０月２６日）議事要旨 ２４日（金） 08:30 台湾：ＧＤＰ改定値 Q3 09:00 独：ＩＦＯ業況指数 Nov 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Nov 14:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Nov 14:45 米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Nov ◇イベント 米「ブラックフライデー」 年末商戦スタート