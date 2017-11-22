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再送-24日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年11月22日 / 09:29 / 19時間後更新

再送-24日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (閣議の時間を追加しました。)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
    　大手生保中間決算
    
0800　閣議、閣議後会見
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
0930　１１月製造業ＰＭＩ
1000　国債投資家懇談会（財務省）
1400　９月景気動向指数改定値（内閣府）    
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
２２日（水）
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
13:30    米：耐久財受注（商務省） Oct            
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
15:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Nov             
◇イベント
16:00    米財務省２年・５年・７年債入札条件
19:00    米ＦＯＭＣ議事要旨（１０月３１─１１月１日分）
英予算案発表
    
２３日（木）
00:00    シンガポール：ＧＤＰ改定値 Q3             
07:00    独：ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） Q3            
08:00    仏：総合ＰＭＩ速報値 Nov             
08:00    仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Nov             
08:00    仏：製造業ＰＭＩ速報値 Nov             
08:30    独：総合ＰＭＩ速報値 Nov             
08:30    独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Nov             
08:30    独：製造業ＰＭＩ速報値 Nov             
09:00    ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Nov             
09:00    ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Nov             
09:00    ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Nov             
09:30    英：ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q3            
    
◇イベント
ＥＣＢ理事会（１０月２６日）議事要旨
    
２４日（金）
08:30    台湾：ＧＤＰ改定値 Q3             
09:00    独：ＩＦＯ業況指数 Nov             
14:45    米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Nov             
14:45    米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Nov             
14:45    米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Nov             
◇イベント
米「ブラックフライデー」　年末商戦スタート

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