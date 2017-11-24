［東京 ２４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 24 November, 2017 ●海外分● ◇イベント 米「ブラックフライデー」 年末商戦スタート ◇決算予定 ◇休場 Monday, 27 November, 2017 0850 １０月企業向けサービス価格指数（日銀） 1300 鉄連会長会見 1530 経団連会長会見 ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省２年・５年債入札 23:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加 ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 28 November, 2017 0905 黒田日銀総裁講演（アジア証券人フォーラム年次総会） 1030 日本：４０年利付国債の入札発行 1030 日本：１０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 1245 日本：４０年利付国債の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 07:00 英中銀金融安定報告書 14:15 ダドリー米ＮＹ連銀総裁が会合であいさつ 15:00 米上院銀行委員会でパウエル次期ＦＲＢ議長の承認公聴会 15:15 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 「Financial Safety for the Aging Population」 18:00 米財務省７年債入札 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 29 November, 2017 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1600 中曽日銀副総裁講演（ホテルオークラ） ●海外分● ◇イベント 13:30 ダドリー米ＮＹ連銀総裁が討論会に参加 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長の議会証言 18:50 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済イベントで挨拶 19:00 米地区連銀経済報告 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 30 November, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：３０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がフィンテック関連パネルで司会 "Financial Innovati on and Macroprudential Policy" 17:00 パウエル次期ＦＲＢ議長が講演 18:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 ＯＰＥＣ総会 韓国：中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 Friday, 01 December, 2017 1600 １１月調査・債券市場サーベイ（日銀） ●海外分● ◇イベント 14:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 ◇決算予定 ◇休場 Monday, 04 December, 2017 0850 １１月マネタリーベース（日銀） ●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合 ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 05 December, 2017 ●海外分● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会 ＥＵ財務相理事会 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 06 December, 2017 1030 政井日銀審議委員講演（神戸市） 1430 政井日銀審議委員会見（神戸市） ●海外分● ◇イベント 15:00 カナダ中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 07 December, 2017 ●海外分● ◇イベント 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ◇決算予定 ◇休場 Friday, 08 December, 2017 0850 １１月貸出・預金動向（日銀） ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here