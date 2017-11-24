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#マーケットアイ
2017年11月24日 / 01:57 / 1日後

イベントダイアリー

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    ［東京　２４日　ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
    
Friday, 24 November, 2017

●海外分●
    
◇イベント
米「ブラックフライデー」　年末商戦スタート    
    
◇決算予定 

◇休場


Monday, 27 November, 2017

0850    １０月企業向けサービス価格指数（日銀） 
1300    鉄連会長会見 
1530    経団連会長会見 

●海外分●
◇イベント
18:00    米財務省２年・５年債入札
23:30    カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加
    
◇決算予定     

◇休場


Tuesday, 28 November, 2017

0905    黒田日銀総裁講演（アジア証券人フォーラム年次総会） 
1030    日本：４０年利付国債の入札発行 
1030    日本：１０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 
1245    日本：４０年利付国債の入札結果 
1330    経済同友会代表幹事会見 
1515    日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 

●海外分●
◇イベント
07:00    英中銀金融安定報告書
14:15    ダドリー米ＮＹ連銀総裁が会合であいさつ
15:00    米上院銀行委員会でパウエル次期ＦＲＢ議長の承認公聴会
15:15    ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演
        「Financial Safety for the Aging Population」
18:00    米財務省７年債入札

◇決算予定

◇休場


Wednesday, 29 November, 2017

1020    日本：国庫短期証券の発行予定額等 
1600    中曽日銀副総裁講演（ホテルオークラ） 

●海外分●
◇イベント
13:30    ダドリー米ＮＹ連銀総裁が討論会に参加
15:00    イエレン米ＦＲＢ議長の議会証言
18:50    ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済イベントで挨拶
19:00    米地区連銀経済報告
    
◇決算予定

◇休場


Thursday, 30 November, 2017

0850    日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 
1020    日本：国庫短期証券の発行予定額等 
1020    日本：国庫短期証券の入札発行 
1030    日本：３０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 
1030    日本：２年利付国債の入札発行 
1235    日本：国庫短期証券の入札結果 
1245    日本：２年利付国債の入札結果 
1515    日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 

●海外分●
◇イベント
13:30    メスター米クリーブランド地区連銀総裁がフィンテック関連パネルで司会　"Financial Innovati
on and Macroprudential Policy"
17:00    パウエル次期ＦＲＢ議長が講演
18:00    カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加

ＯＰＥＣ総会
韓国：中銀金利発表 
    
◇決算予定

◇休場


Friday, 01 December, 2017

1600    １１月調査・債券市場サーベイ（日銀） 

●海外分●
◇イベント
14:30    カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加
    
◇決算予定

◇休場


Monday, 04 December, 2017

0850    １１月マネタリーベース（日銀） 

●海外分●
◇イベント
ユーロ圏財務相会合
    
◇決算予定

◇休場


Tuesday, 05 December, 2017

●海外分●
◇イベント
03:30　豪中銀理事会   

ＥＵ財務相理事会
    
◇決算予定

◇休場


Wednesday, 06 December, 2017

1030    政井日銀審議委員講演（神戸市） 
1430    政井日銀審議委員会見（神戸市） 

●海外分●
◇イベント
15:00    カナダ中銀金利発表
    
◇決算予定

◇休場


Thursday, 07 December, 2017

●海外分●
◇イベント
16:00    米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
    
◇決算予定
 
◇休場


Friday, 08 December, 2017

0850    １１月貸出・預金動向（日銀） 

●海外分●
◇イベント

◇決算予定

◇休場

    
    ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
    ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
    ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です
。
    ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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