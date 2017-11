UPDATE 1-アジア通貨動向（24日）＝総じて堅調、ＦＯＭＣ議事要旨受けたドル安で

(情報を更新しました) [24日 ロイター] - アジア新興国通貨はおおむね堅調。22日に公表された米 連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨で、一部の当局者がインフレ停滞への懸念を 示していることが明らかになり、ドルが引き続き圧迫されている。 ドル指数は3週連続で下落する見通しだ。 OCBC銀行のエマニュエル・ング氏は23日付のリサーチノートで「ニューヨーク 市場が感謝祭で休場する中、2018年の米利上げ見通しに疑問が生じたことから、投資 家のドルに対する警戒感は続く見込みだ」と指摘した。 インドやタイなど一部のアジア中央銀行はドルに買いを入れているもよう。 韓国政府高官は23日、「海外投機筋の一部が金融市場を安定化しようという韓国政 府の意図に気づいていない」と述べ、ウォンが2年半ぶりの高値近辺で推移する中、投機 筋をけん制した。 しかし、ウォンは4営業日連続で上昇、直近は0.04%高で推移してい る。投資家は利上げが見込まれている来週の中銀会合待ちだ。 台湾ドルは0.06%高で、同通貨も4日続伸。 一方、インドルピーは0.23%安。この日のパフォーマンスはアジア通貨 の中で下から2番目となっている。インドではこの日、外貨準備データが発表される。 シンガポールドルは0.07%安。この日発表された同国の10月鉱工業生産 (製造業生産)は前年比14.6%増加したものの、ロイターがまとめた市場予想の中央 値(15.5%増)を下回った。 マレーシアリンギは0.29%安。過去5営業日連続で上昇していたが、この 日は域内通貨の中で最大の下げとなっている。同国の10月消費者物価指数(CPI)は 前年比3.7%上昇と、 ロイターがまとめた予想(4.00%上昇)を下回り、9月の 4.3%上昇から伸びが鈍化した。 中国人民元も軟調。中国人民銀行(中央銀行)はこの日の人民元の対ドル 基準値を6週間ぶりの元高水準に設定したが、元の支援要因になっておらず、 中国株の急落などがより意識されている。 ANZのアジア調査部門責任者は「基準値は通貨バスケットに対するドルの下落を受 けて元高となった。オーバーナイトでのドル安を単に反映している」と指摘した。 0505GMT(日本時間午後2時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.44 111.21 -0.21 Sing dlr 1.3459 1.3452 -0.05 Taiwan dlr 29.990 30.007 +0.06 Korean won 1085 1085.4 +0.06 Baht 32.660 32.68 +0.06 Peso 50.725 50.68 -0.09 Rupiah 13510 13511 +0.01 Rupee 64.73 64.58 -0.23 Ringgit 4.117 4.105 -0.29 Yuan 6.588 6.5850 -0.05 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.44 117.07 +5.05 Sing dlr 1.3459 1.4490 +7.66 Taiwan dlr 29.990 32.279 +7.63 Korean won 1085 1207.70 +11.34 Baht 32.660 35.80 +9.61 Peso 50.725 49.72 -1.98 Rupiah 13510 13470 -0.30 Rupee 64.730 67.92 +4.93 Ringgit 4.117 4.4845 +8.93 Yuan 6.588 6.9467 +5.44 (覧ください)