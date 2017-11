UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝横ばい、ＦＲＢ次期議長の承認公聴会に注目

(内容を更新しました) [27日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が横ばい。米ドルは、トランプ米大 統領が連邦準備理事会(FRB)の次期議長に指名したジェローム・パウエル理事の承認公聴会を28日に 控えて小動きとなっている。 主要6通貨に対するドル指数は0523GMT(日本時間午後2時23分)時点で横ばい。米国 債利回りは前週末の水準からほぼ変わっていない。 DBSグループの為替ストラテジスト、フィリップ・ウィー氏はリポートで「パウエル理事は、政策金 利を段階的に引き上げるというFRBのスタンスを継続する以外に、バランスシートを4兆5000億ドル から圧縮し2兆5000億―3兆ドルにする仕事もある」と指摘。「パウエル理事のイエレン議長との違い は、金融危機時に成立した銀行規制の一部を巻き戻すことに理事が前向きな点だ」との見方を示した。 投資家はこのほかに、トランプ大統領の税制改革法案の行方にも注目している。 アジア通貨の動きはまちまち。ウォンの下げが最も大きく、0.2%安。2週連続で上昇し た後、利益確定の売りが出た。 韓国では30日に中銀による金利発表を控えている。25ベーシスポイント(bp)の利上げが予想さ れており、ウォンは前週1%余り上昇していた。みずほ銀行の外為ストラテジスト、Wei Liang Chang氏は 「中銀の観点からすると、ウォンの上昇の程度は好ましくないため、この時点で動くことを良しとするかど うかには疑問もある」と述べた。 台湾ドル、タイバーツ、マレーシアリンギは米ドルに対し小幅上昇した。 フィリピンペソは3営業日ぶりに反発し、0.2%高。Wei Liang Chang氏は「ペソの実質 レートはアジアで最も低い水準の1つであり、過熱段階に近づいているとの懸念が根強いため、当社はもう 少し慎重になっている」と述べた。 フィリピン中銀のエスペニラ総裁は27日、同国経済は過熱リスクにさらされてはいないと述べ、今年 のインフレ率は目標レンジ内に収まるとの見通しを示した。中銀は12月14日に政策会合を開く予定。 インドルピーは小幅安。格付会社S&Pグローバル・レーティングは24日、インドのソブリ ン格付けを「BBBマイナス」に据え置いた。見通しは「安定的」であり、スコシア銀行はリポートで「格 付けが短期的に変わらないことを示唆した」と指摘した。 0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 Change on the day at 0520 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.35 111.53 +0.16 Sing dlr 1.3455 1.3451 -0.03 Taiwan dlr 30.000 30.010 +0.03 Korean won 1088 1085.4 -0.22 Baht 32.670 32.68 +0.03 Peso 50.630 50.72 +0.18 Rupiah 13515 13500 -0.11 Rupee 64.73 64.70 -0.04 Ringgit 4.113 4.1155 +0.06 Yuan 6.600 6.6028 +0.05 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.35 117.07 +5.14 Sing dlr 1.3455 1.4490 +7.69 Taiwan dlr 30.000 32.279 +7.60 Korean won 1088 1207.70 +11.02 Baht 32.670 35.80 +9.58 Peso 50.630 49.72 -1.80 Rupiah 13515 13470 -0.33 Rupee 64.725 67.92 +4.94 Ringgit 4.113 4.4845 +9.03 Yuan 6.600 6.9467 +5.26 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 (