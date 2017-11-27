FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
28日の国内・海外経済指標と行事予定
Sections
編集長のおすすめ
バブルか飛躍的革新か、中銀悩ます仮想通貨
トップニュース
バブルか飛躍的革新か、中銀悩ます仮想通貨
一目ぼれと星空デート、ヘンリー王子婚約の喜び語る
ワールドニュース
一目ぼれと星空デート、ヘンリー王子婚約の喜び語る
米株「ステルス・ヘッジ」が示す隠れた市場警戒感
経済・産業
米株「ステルス・ヘッジ」が示す隠れた市場警戒感
写真Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#マーケットアイ
2017年11月27日 / 09:53 / 15時間後更新

28日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (11月28日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
      閣議はとりやめ
    　月例経済報告関係閣僚会議、月例経済報告
    
0855　衆議院予算委員会
0905　黒田日銀総裁講演（アジア証券人フォーラム年次総会） 
1030　４０年利付国債の入札発行
1030　１０年利付国債（１２月債）の発行予定額等
1245　４０年利付国債の入札結果
1330　経済同友会代表幹事会見
1515　４０年利付国債の第II非価格競争入札結果    

●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）    
    
１１月２８日（火）
07:00    独：輸入物価（連邦統計庁） Oct            
07:00    独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Dec             
09:00    ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Oct           
13:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
14:00    米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Sep             
14:00    米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Sep            
15:00    米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Nov            
15:00    米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Nov             
    
◇イベント
ＯＥＣＤ経済見通し
00:00　ダドリー米ＮＹ連銀総裁が討論会に参加
    　　「U.S. Economy: 10 Years After the Crisis」
07:00    英中銀金融安定報告書
14:15    ダドリー米ＮＹ連銀総裁が会合であいさつ
15:00    米上院銀行委員会でパウエル次期ＦＲＢ議長の承認公聴会
15:15    ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演
        「Financial Safety for the Aging Population」
18:00    米財務省７年債入札

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.