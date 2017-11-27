28日の国内・海外経済指標と行事予定

(11月28日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議はとりやめ 月例経済報告関係閣僚会議、月例経済報告 0855 衆議院予算委員会 0905 黒田日銀総裁講演（アジア証券人フォーラム年次総会） 1030 ４０年利付国債の入札発行 1030 １０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 1245 ４０年利付国債の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ４０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月２８日（火） 07:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Oct 07:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Dec 09:00 ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Oct 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Sep 14:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Sep 15:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Nov 15:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Nov ◇イベント ＯＥＣＤ経済見通し 00:00 ダドリー米ＮＹ連銀総裁が討論会に参加 「U.S. Economy: 10 Years After the Crisis」 07:00 英中銀金融安定報告書 14:15 ダドリー米ＮＹ連銀総裁が会合であいさつ 15:00 米上院銀行委員会でパウエル次期ＦＲＢ議長の承認公聴会 15:15 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 「Financial Safety for the Aging Population」 18:00 米財務省７年債入札