再送-UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、2・10年債利回り格差一時10年ぶり低水準

(本文中の誤字を修正しました) [ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 99*19.50 2.7692% ) 前営業日終値 99*25.00 2.7610% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*09.00 2.3312% 前営業日終値 99*06.50 2.3400% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*24.50 2.0502% 前営業日終値 99*22.25 2.0650% 2年債(指標銘柄) 17時01分 99*17.25 1.7446% 前営業日終値 99*17.00 1.7480% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 154*11.00 154*08.00 Tノート先物12月限 125*04.00 124*31.00 米金融・債券市場では、不安定な展開となるなか、国債利回りが概 ね低下。一時最高値を更新した米株価の勢いが終盤にかけ失速したこと や、北朝鮮がミサイル発射準備を進めている可能性があるとの報道が利 回りを圧迫した。 アクション・エコノミクスのグローバル債券ディレクター、キム・ ルパート氏は「軟調な株価が債券を支えるというお決まりの構図となっ た」と述べた。 トレーダーによると、北朝鮮が数日中にもミサイルを発射する可能 性があると共同通信が報じた。同情報についてロイターは確認を取れて いない。 朝方発表された10月の米新築住宅販売が10年ぶりの高水準と なったことを受け、米連邦準備理事会(FRB)が12月に追加利上げ に踏み切り、来年にも数回の利上げを実施するとの観測が強まる中、利 回りは上昇する場面もあった。 終盤の取引で、10年債利回りは2.333%に小幅 低下。2年債利回りも1.744%に低下した。 利上げ観測の高まりを受け、2・10年債利回り格差US2US10=TWE Bは一時56.30ベーシスポイント(bp)と、2007年10月以 来の低水準となった。その後は58.30bpに押し戻された。 30年債利回りは住宅指標発表後、約2カ月半ぶりの 水準に上昇していた。その後は2.770%近辺で推移。 10月の新築住宅販売戸数は年率換算で前月比6.2%増の68万 5000戸となり、2007年10月以来、10年ぶりの高水準となっ た。戸数は前月比で3カ月連続のプラスとなった。 米財務省がこの日実施した260億ドルの2年債と340億ドルの 5年債入札はともにさえない結果に終わった。 とりわけ、2年債の最高落札利回りは1.765%と、2008年 9月以来の高水準となった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 17.50 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 6.75 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -1.00 -0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -23.75 -2.00 (ーからご覧ください)