29日の国内・海外経済指標と行事予定

(11月29日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 参議院予算委員会 0850 １０月商業動態統計（経産省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1600 中曽日銀副総裁講演 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月２９日（水） 07:45 仏：ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） Q3 07:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Oct 09:30 英：住宅ローン承認件数（中銀） Oct 10:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Nov 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Nov 13:30 米：ＧＤＰ改定値（商務省） Q3 15:00 米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Oct ◇イベント 13:30 ダドリー米ＮＹ連銀総裁が討論会に参加 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長の議会証言 18:50 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済イベントで挨拶 19:00 米地区連銀経済報告 ◇決算予定 ティファニー