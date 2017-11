UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝大半が上昇　米税制改革法案の採決控え、米ドル横ばい

(内容を更新しました) [28日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の通貨が小幅 高。フィリピンペソは3カ月ぶり高値を付けた。米議会上院は税制改革 法案の採決を週内に実施する見通しで、米ドルは小動きで推移している 。 主要6通貨に対するドル指数は0424GMT(日本時間午 後1時24分)時点で横ばい。指数は10月27日に3カ月ぶり高値を 付けた後、2%超下落した。 投資家は、トランプ米大統領が連邦準備理事会(FRB)の次期議 長に指名したジェローム・パウエル理事の承認公聴会にも注目している 。発言の準備原稿によると同理事は、FRB議長として新たな経済危機 には「断固として対応」する方針を語るとみられる。 アジア通貨では、ウォンが0.2%下落した後で下げ幅 を縮小。一時0.3%上昇した。 英スタンダード・チャータード銀行の投資ストラテジスト、Tariq Ali氏は「米ドル/ウォン相場は大幅に売られすぎていたため、特に強 い」と述べた。ウォンは今年、地域で最もパフォーマンスが良く、約1 1.2%上昇した。 マレーシアリンギは小幅安。タイバーツは0.1 %高、インドルピーは0.2%高。 フィリピンペソは続伸し、一時0.3%高と8月8日以 来の高値をつけた。 Ali氏は「今年のペソは、株式と同様、日本を除くアジア市場の動 きに立ち遅れていた。ただ、ファンダメンタルズは依然として魅力的で あり、一部で同国資産への関心が高まり始めているようだ」と説明。「 最近株式市場へ資金が流入しており、この見方を裏付けた」と述べた。 0543GMT(日本時間午後2時43分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S.DOLLAR Change on the day at 0543 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.16 111.09 -0.06 Sing dlr 1.3460 1.3464 +0.03 Taiwan dlr 30.002 30.006 +0.01 Korean won 1087 1088.6 +0.18 Baht 32.600 32.64 +0.12 Peso 50.375 50.51 +0.27 Rupiah 13511 13517 +0.04 Rupee 64.38 64.50 +0.18 Ringgit 4.116 4.113 -0.07 Yuan 6.605 6.5975 -0.11 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.16 117.07 +5.32 Sing dlr 1.3460 1.4490 +7.65 Taiwan dlr 30.002 32.279 +7.59 Korean won 1087 1207.70 +11.14 Baht 32.600 35.80 +9.82 Peso 50.375 49.72 -1.30 Rupiah 13511 13470 -0.30 Rupee 64.383 67.92 +5.49 Ringgit 4.116 4.4845 +8.95 Yuan 6.605 6.9467 +5.18 (」メニューからご覧ください)