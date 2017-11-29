30日の国内・海外経済指標と行事予定

(11月30日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 １０月鉱工業生産速報（経産省） 0900 参議院予算委員会 0930 アジア開銀研究所・年次フォーラムで中尾ＡＤＢ総裁が講演 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ３０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 1030 ２年利付国債の入札発行 1030 原田日銀審議委員が講演（福島市） 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２年利付国債の入札結果 1400 原田日銀審議委員会見（福島市） 1400 １０月住宅着工・建設受注（国交省） 1515 ２年利付国債の第II非価格競争入札結果 1900 １１月外国為替平衡操作の実施状況（財務省） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月３０日（木） 00:30 豪：住宅着工許可件数 Oct 00:30 豪：設備投資 Q3 01:00 中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Nov 01:00 中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Nov 06:45 スイス：ＧＤＰ Q3 07:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Oct 08:00 スペイン：ＧＤＰ Q3 09:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） Nov 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Nov 10:00 ユーロ圏：失業率（統計局） Oct 12:00 インド：ＧＤＰ Q2 [INGDPQ=ECI ]13:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Oct 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Nov ◇イベント 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がフィンテック関連パネルで司会 "Financial Innovation and Macroprudential Policy" 17:30 クオールズ米ＦＲＢ副議長が決済システムについて講演 18:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 ＯＰＥＣ総会 韓国：中銀金利発表