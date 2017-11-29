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30日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年11月29日 / 06:01 / 1日後更新

30日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (11月30日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
0850　１０月鉱工業生産速報（経産省）
0900　参議院予算委員会
0930　アジア開銀研究所・年次フォーラムで中尾ＡＤＢ総裁が講演
1020　国庫短期証券の入札発行
1030　３０年利付国債（１２月債）の発行予定額等
1030　２年利付国債の入札発行
1030　原田日銀審議委員が講演（福島市）
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　２年利付国債の入札結果
1400　原田日銀審議委員会見（福島市）
1400　１０月住宅着工・建設受注（国交省）
1515　２年利付国債の第II非価格競争入札結果
1900　１１月外国為替平衡操作の実施状況（財務省）    
    　 
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）        
    １１月３０日（木）
00:30    豪：住宅着工許可件数 Oct            
00:30    豪：設備投資 Q3             
01:00    中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Nov             
01:00    中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Nov             
06:45    スイス：ＧＤＰ Q3            
07:00    独：小売売上高（連邦統計庁） Oct            
08:00    スペイン：ＧＤＰ Q3             
09:00    独：雇用統計（連邦雇用庁） Nov            
10:00    ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Nov             
10:00    ユーロ圏：失業率（統計局） Oct            
12:00    インド：ＧＤＰ Q2 [INGDPQ=ECI
]13:30    米：個人所得・消費支出（商務省） Oct            
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
14:45    米：シカゴ地区購買部協会景気指数  Nov             
◇イベント
13:30    メスター米クリーブランド地区連銀総裁がフィンテック関連パネルで司会
    "Financial Innovation and Macroprudential Policy"
17:30    クオールズ米ＦＲＢ副議長が決済システムについて講演
18:00    カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加
ＯＰＥＣ総会
韓国：中銀金利発表

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