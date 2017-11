UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝総じて横ばい、韓国ウォンは2年半ぶり高値

(内容を追加しました) [29日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が対ドルで横ばい推移。市場では、米共和党の税制 改革法案の行方を見極めたいとする空気が強い。 一方、韓国ウォンは北朝鮮による新たなミサイル発射にもかかわらず上昇し、2年半ぶりの高値を付け た。 米上院予算委員会は28日、共和党の税制改革法案を議論することなく採決にかけ、12対11で承認 した。同案は上院本会議で30日にも採決にかけられる見通しとなった。 オーバーナイトで11月の米消費者信頼感指数が2000年11月以来の高水準を記録したこともあり 、ドルは対円で上昇した。 しかし、アジア時間のドル指数は小幅安で推移している。 北朝鮮の国営メディアは29日、新型大陸間弾道ミサイル(ICBM)「火星15」の発射実験に成功 したと報じた。新型ICBMは同国が保有する最も強力なミサイルで、米国全土への到達が可能としている 。 みずほ銀行はアナリストメモで「政治面での良いニュースで市場の地合いが上向いており、(ミサイル 発射の)市場への影響はこれまでのところ限定的」だと指摘した。 米連邦準備理事会(FRB)の次期議長に指名されたパウエル理事の上院公聴会での発言もドルの支援 材料だった。 アジア市場では、ウォンが対ドルで0.3%上昇し、2年半ぶり高値を更新した。韓国銀行 (中央銀行)は30日の金融通貨委員会で約6年ぶりの利上げに踏み切ると見込まれている。 ウォンの上昇は2日連続。年初来では11.6%超上伸している。 インドルピー、フィリピンペソ、インドネシアルピアは小幅安。 人民元は小じっかり。 0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 CURRENCIES VS U.S.DOLLAR Change on the day at 0535 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.51 111.47 -0.04 Sing dlr 1.3459 1.3459 +0.00 Taiwan dlr 29.991 30.001 +0.03 Korean won 1082 1084.4 +0.25 Baht 32.550 32.56 +0.03 Peso 50.370 50.35 -0.04 Rupiah 13511 13505 -0.04 Rupee 64.41 64.41 -0.00 Ringgit 4.105 4.101 -0.09 Yuan 6.600 6.6054 +0.08 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.51 117.07 +4.99 Sing dlr 1.3459 1.4490 +7.66 Taiwan dlr 29.991 32.279 +7.63 Korean won 1082 1207.70 +11.65 Baht 32.550 35.80 +9.98 Peso 50.370 49.72 -1.29 Rupiah 13511 13470 -0.30 Rupee 64.413 67.92 +5.45 Ringgit 4.105 4.4845 +9.26 Yuan 6.600 6.9467 +5.25 (