UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り上昇、イエレン氏発言や堅調な指標受け

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 29日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 98*16.50 2.8237% 前営業日終値 99*22.50 2.7650% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*25.00 2.3882% 前営業日終値 99*07.50 2.3370% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*16.00 2.1059% 前営業日終値 99*22.00 2.0660% 2年債(指標銘柄) 16時55分 99*31.00 1.7659% 前営業日終値 99*31.50 1.7580% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 153*10.00 154*09.00 限 Tノート先物12月 124*23.00 124*31.00 限 米金融・債券市場は、大半の国債利回りが上昇した。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が景気に強気の認識を示したほか、第3・四半期 の国内総生産(GDP)改定値が予想を上回ったことなどを材料視した。 10年債と30年債の利回りが2週間ぶり水準に急上昇した。2年債利回りも1週間強ぶり の高水準を記録した。 TD証券の金利ストラテジストは、イエレン氏のタカ派発言が利回り上昇の要因と分析した 。「イエレン氏は景気にある種楽観的」と指摘。「成長が底堅く、インフレを押し上げるという のが基本的な発言内容で、本日の相場を動かす一因となった」と話した。 イエレン議長は、上下両院の経済合同委員会で証言を行い、米経済は力強さを増しており、 利上げ継続はなお正当化されるとの考えを示した。 米商務省が発表した第3・四半期の国内総生産(GDP)改定値は年率換算で前期比3.3 %増と、3年ぶりの大幅な伸びとなった。 全米リアルター協会(NAR)が公表した、10月の米中古住宅販売仮契約指数は前月比3 .5%上昇し、エコノミスト予想を上回った。 キャンター・フィッツジェラルドの米債券アナリストは、この日の前向きな指標も国債売り につながったと指摘。安値拾いの買いが入り、午後の取引で相場が落ち着いたとも分析した。 終盤の取引で、10年債利回りが2.379%と前日終盤の2.337%から 上昇した。一時、2.395%の高水準を記録した。 2年債利回りは1.762%と、前日の1.758%から上昇、一時1.778 %をつけた。 30年債利回りは2.818%と、前日の2.765%から上がった。一時、 2.837%の高水準となる場面もあった。 シーポート・グローバル・ホールディングスのマネジングディレクターは、英国債の売りも 米国債売りの一因との見方を示した。 英国の欧州連合(EU)離脱清算金を巡り、合意が近いと伝わり、英10年債利回りGB10Y T=RRは1日の上げでは6月以来の大きさを記録した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 6.00 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -1.00 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -24.00 -0.50 (