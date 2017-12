UPDATE 1-アジア通貨動向（30日）＝ウォン下落、韓国中銀のハト派コメントで

(内容を更新しました) [30日 ロイター] - アジア通貨市場では、ウォンKRW=KFTC が1.2%安。韓国銀行(中央銀行)はこの日6年超ぶりとなる利 上げを決めた一方、声明で労働市場の脆弱(ぜいじゃく)さへの懸念 を表明した。 ウォンの下げは6月16日以来の大きさ。前日まで2日間上昇し ていた。 DBSグループの外為ストラテジスト、フィリップ・ウィー氏は リポートで「『噂で買って、事実で売る』イベントである可能性があ る」との見方を示した。 豪コモンウェルス銀行(CBA)のアジア通貨ストラテジスト、 Andy Ji氏は「韓国中銀の非常にハト派的なレトリック(修辞)を受 け、米ドル/ウォン相場は最近の下落を一部埋め合わせるだろう」と 述べた。 ウォンは2カ月連続でのプラスとなる見込み。月初からの上昇率 は現時点で3%と、アジア地域で最大となっている。 他のアジア通貨は人民元を除き、一連の経済指標の発表を控えて さえない展開。 インドルピーはこの後の国内総生産(GDP)発表を前 に0.4%安。マレーシアリンギは0.2%安。 タイバーツは0.4%安と、ほぼ1週間ぶりの大幅下落 。Ji氏はこの日の下落について「タイと韓国は金融引き締めの見通し に類似点があるため、韓国からの波及効果かもしれない」との見方を 示した。 同国の10月の製造業生産指数(MPI)は前年同月比0.48 %上昇したが、ロイターがまとめた予想中央値(3.2%上昇)は下 回った。 0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシ ンガポールドルは前日NY市場引け値。フィリピン市場はボニファシ オ記念日で休場。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day at 0530 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.03 111.92 -0.10 Sing dlr 1.3476 1.3469 -0.05 Taiwan dlr 30.000 29.990 -0.03 Korean won 1088 1076.8 -1.01 Baht 32.640 32.51 -0.40 Rupiah 13518 13502 -0.12 Rupee 64.43 64.31 -0.18 Ringgit 4.085 4.08 -0.12 Yuan 6.606 6.6200 +0.21 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.03 117.07 +4.50 Sing dlr 1.3476 1.4490 +7.52 Taiwan dlr 30.000 32.279 +7.60 Korean won 1088 1207.70 +11.02 Baht 32.640 35.80 +9.68 Rupiah 13518 13470 -0.36 Rupee 64.425 67.92 +5.42 Ringgit 4.085 4.4845 +9.78 Yuan 6.606 6.9467 +5.16 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here UPDATE 2-韓国中銀、6年ぶりに利上げ 政策金利1.50%に [nL3N1 O0168] EM ASIA FX-Dovish central bank weakens S.Korean won, yuan the only gainer ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^> (ツ」メニューからご覧ください)