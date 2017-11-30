1日の国内・海外経済指標と行事予定

(12月1日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 経済財政諮問会議 0830 閣議、閣議後会見 0830 １０月全国・１１月東京都区部消費者物価（総務省） 0830 １０月家計調査（総務省） 0830 １０月有効求人倍率（厚労省） 0830 １０月失業率（総務省） 0850 ７─９月期法人企業統計（財務省） 0945 皇室会議 1400 １１月国内新車販売 1400 さくらリポート別冊「非製造業を中心とした労働生産性向上に向けた取り組み」（日銀） 1530 １０月末税収実績（財務省） 1600 １１月調査・債券市場サーベイ（日銀） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月１日（金） 01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） Nov 08:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 Nov 08:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Nov 09:30 英：製造業ＰＭＩ Nov 11:00 ブラジル：ＧＤＰ Q3 13:30 カナダ：ＧＤＰ Q3 14:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 15:00 米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Nov 15:00 米建設支出（商務省） Oct 米：自動車販売台数 Nov ◇イベント 13:30 イエレン米ＦＲＢ議長が大学生向けイベントであいさつ 14:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 14:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 15:15 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 「Inclusive Economic Growth」