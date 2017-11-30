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1日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年11月30日 / 09:26 / 16時間後更新

1日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (12月1日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
　　　経済財政諮問会議
    
0830　閣議、閣議後会見
0830　１０月全国・１１月東京都区部消費者物価（総務省）
0830　１０月家計調査（総務省）
0830　１０月有効求人倍率（厚労省）
0830　１０月失業率（総務省）
0850　７─９月期法人企業統計（財務省）
0945　皇室会議
1400　１１月国内新車販売
1400　さくらリポート別冊「非製造業を中心とした労働生産性向上に向けた取り組み」（日銀）
1530　１０月末税収実績（財務省）
1600　１１月調査・債券市場サーベイ（日銀）       
　 
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）        
    
１２月１日（金）
01:45    中国：製造業ＰＭＩ（財新） Nov             
08:50    仏：製造業ＰＭＩ改定値 Nov             
08:55    独：製造業ＰＭＩ改定値 Nov             
09:00    ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Nov            
09:30    英：製造業ＰＭＩ Nov             
11:00    ブラジル：ＧＤＰ Q3            
13:30    カナダ：ＧＤＰ Q3             
14:45    米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov             
15:00    米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Nov            
15:00    米建設支出（商務省）              Oct             
米：自動車販売台数 Nov            
    
◇イベント
13:30    イエレン米ＦＲＢ議長が大学生向けイベントであいさつ
14:05　ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演
14:30    カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加
15:15　ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演
    　　「Inclusive Economic Growth」

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