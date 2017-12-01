［東京 １日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 01 December, 2017 1400 国内新車販売11月分 1600 １１月調査・債券市場サーベイ（日銀） ●海外分● ◇イベント 13:30 イエレン米ＦＲＢ議長が大学生向けイベントであいさつ 14:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 14:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 15:15 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 「Inclusive Economic Growth」 ◇決算予定 ◇休場 Saturday, 02 December, 2017 ●海外分● ◇イベント 00:00 クオールズ米ＦＲＢ副議長が金融規制に関する討論会に参加 Sunday, 03 December, 2017 ●海外分● ◇イベント カナダのトルドー首相が中国を公式訪問（７日まで） Monday, 04 December, 2017 0850 １１月マネタリーベース（日銀） 1530 経団連会長会見 ●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合 メイ英首相がユンケル欧州委員長、バルニエ首席交渉官と会談（ブリュッセル） ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 05 December, 2017 1030 日本：10年利付国債の入札発行 1030 日本：5年利付国債（12月債）の発行予定額等 1245 日本：10年利付国債の入札結果 1330 日本商工会議所会頭会見 1515 日本：10年利付国債の第Ⅱ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会 ＥＵ財務相理事会 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 06 December, 2017 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 政井日銀審議委員講演（神戸市） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1430 政井日銀審議委員会見（神戸市） ●海外分● ◇イベント 09:00 インド：中銀金利発表 15:00 カナダ中銀金利発表 ブラジル：中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 07 December, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：20年利付国債（12月債）の発行予定額等 1030 日本：30年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：30年利付国債の入札結果 1515 日本：30年利付国債の第Ⅱ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 15:00 ドラギＥＣＢ総裁がバーゼル銀行規制巡り記者会見 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 17:00 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） ◇決算予定 ◇休場 Friday, 08 December, 2017 0850 １１月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（11月中：指定報告機関ベース） ●海外分● ◇イベント マクロン仏大統領がインド訪問（１０日） ◇決算予定 ◇休場 Saturday, 09 December, 2017 01:30 中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Monday, 11 December, 2017 0850 １１月マネーストック（日銀） ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省３年・１０年債入札 ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 12 December, 2017 0850 １１月企業物価指数（日銀） 1330 日本：10月第3次産業活動指数 ●海外分● ◇イベント 米アラバマ州上院補欠選挙 米連邦公開市場委員会（１３日まで） 18:00 米財務省３０年債入札 22:15 ロウ豪中銀総裁が講演 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 13 December, 2017 ●海外分● ◇イベント 19:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 19:30 米ＦＲＢ議長が会見 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 14 December, 2017 ●海外分● ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 12:00 トルコ：中銀金利発表 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 13:30 ＥＣＢ記者会見 16:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 19:00 メキシコ：中銀金利発表 21:00 チリ：中銀金利発表 インドネシア：中銀金利発表 ＥＵ首脳会議（１５日まで） ◇決算予定 ◇休場 Friday, 15 December, 2017 0850 １２月日銀短観 ●海外分● ◇イベント ロシア：中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here