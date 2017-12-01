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2017年12月1日 / 03:18 / 2日後

イベントダイアリー

3 分で読む

    ［東京　１日　ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
    
Friday, 01 December, 2017

1400    国内新車販売11月分 
1600    １１月調査・債券市場サーベイ（日銀） 

●海外分●
    
◇イベント
13:30    イエレン米ＦＲＢ議長が大学生向けイベントであいさつ
14:05　ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演
14:30    カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加
15:15　ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演
    　　「Inclusive Economic Growth」
    
◇決算予定

◇休場


Saturday, 02 December, 2017

●海外分●
    
◇イベント
00:00　クオールズ米ＦＲＢ副議長が金融規制に関する討論会に参加
    

Sunday, 03 December, 2017

●海外分●
    
◇イベント
カナダのトルドー首相が中国を公式訪問（７日まで）


Monday, 04 December, 2017

0850    １１月マネタリーベース（日銀） 
1530    経団連会長会見 

●海外分●
    
◇イベント
ユーロ圏財務相会合
メイ英首相がユンケル欧州委員長、バルニエ首席交渉官と会談（ブリュッセル）
    
◇決算予定

◇休場


Tuesday, 05 December, 2017

1030    日本：10年利付国債の入札発行 
1030    日本：5年利付国債（12月債）の発行予定額等 
1245    日本：10年利付国債の入札結果 
1330    日本商工会議所会頭会見 
1515    日本：10年利付国債の第Ⅱ非価格競争入札結果 

●海外分●
    
◇イベント
03:30　豪中銀理事会   
ＥＵ財務相理事会
    
◇決算予定

◇休場


Wednesday, 06 December, 2017

1020    日本：国庫短期証券の入札発行 
1030    政井日銀審議委員講演（神戸市） 
1235    日本：国庫短期証券の入札結果 
1430    政井日銀審議委員会見（神戸市） 

●海外分●
    
◇イベント
09:00    インド：中銀金利発表 
15:00    カナダ中銀金利発表
ブラジル：中銀金利発表
    
◇決算予定
    
◇休場


Thursday, 07 December, 2017

0850    日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 
1020    日本：国庫短期証券の入札発行 
1020    日本：国庫短期証券の発行予定額等 
1030    日本：20年利付国債（12月債）の発行予定額等 
1030    日本：30年利付国債の入札発行 
1235    日本：国庫短期証券の入札結果 
1245    日本：30年利付国債の入札結果 
1515    日本：30年利付国債の第Ⅱ非価格競争入札結果 

●海外分●
    
◇イベント
15:00　ドラギＥＣＢ総裁がバーゼル銀行規制巡り記者会見
16:00    米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
17:00　米四半期資金循環統計（ＦＲＢ）

◇決算予定

◇休場

    
Friday, 08 December, 2017

0850    １１月貸出・預金動向（日銀） 
0850    日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（11月中：指定報告機関ベース） 

●海外分●
    
◇イベント
マクロン仏大統領がインド訪問（１０日）

◇決算予定

◇休場


Saturday, 09 December, 2017
    
01:30    中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）


Monday, 11 December, 2017

0850    １１月マネーストック（日銀） 

●海外分●
    
◇イベント
18:00    米財務省３年・１０年債入札

◇決算予定

◇休場


Tuesday, 12 December, 2017

0850    １１月企業物価指数（日銀） 
1330    日本：10月第3次産業活動指数

●海外分●
    
◇イベント
米アラバマ州上院補欠選挙
米連邦公開市場委員会（１３日まで）
18:00    米財務省３０年債入札
22:15　ロウ豪中銀総裁が講演        
    
◇決算予定

◇休場


Wednesday, 13 December, 2017

●海外分●
    
◇イベント
19:00    米連邦公開市場委員会（声明発表）
19:30    米ＦＲＢ議長が会見

◇決算予定

◇休場


Thursday, 14 December, 2017

●海外分●
    
◇イベント
08:00    フィリピン：中銀金利発表 
12:00    英中銀金融政策委員会（金利発表）
12:00    英金融政策委員会の議事要旨
12:00    トルコ：中銀金利発表
12:45    ＥＣＢ理事会（金利発表）
13:30    ＥＣＢ記者会見
16:00    米財務省インフレ指数連動５年債入札条件
19:00    メキシコ：中銀金利発表
21:00    チリ：中銀金利発表 
インドネシア：中銀金利発表
ＥＵ首脳会議（１５日まで）
        
◇決算予定

◇休場


Friday, 15 December, 2017

0850    １２月日銀短観

●海外分●
    
◇イベント
ロシア：中銀金利発表

◇決算予定

◇休場 

    
    ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
    ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
    ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です
。
    ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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