UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝小動き、米税制改革法案の動向を注視

(内容を更新しました) [1日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 小動き。米上院が11月30日、共和党の税制改革法案の採決を見送っ たことを受け、投資家は明確な手がかりを探している。 主要6通貨に対するドル指数は0432GMT(日本時間午 後1時32分)時点で0.1%安。 みずほ銀行の外為ストラテジスト、Wei Liang Chang氏は「アジア 通貨の対米ドル相場は全般的に、現時点で材料が特に見当たらない」と 指摘。「市場は米税制法案の採決の動向を見極めようとしており、ポジ ショニングも若干抑制されている」と述べた。 同氏はさらに「法案が通過すれば、ごく短期的な効果として米債利 回りが急上昇し、米ドルは円やアジア通貨に対してある程度上昇するだ ろう」と予想した。 月末の資金フローを受けて相場は前日から部分的にボラティリティ ーがみられ、若干の調整があったという。 台湾ドルは約0.2%高と、ほぼ1週間ぶり高値。フィリ ピンペソは小幅下落した。 インドネシアとマレーシアの金融市場は祝日で休場。インドの債券 ・為替市場も休場。 ウォンは0.2%高。前日は、韓国銀行(中央銀行)が 6年超ぶりとなる利上げを決めた一方、声明で労働市場の脆弱(ぜいじ ゃく)さへの懸念を表明したことを受け、1.1%下落していた。週間 では3週間ぶりのマイナスになる見込み。 タイバーツは0.1%高。週間では5週連続でのプラスと なる見込み。この日発表された11月の消費者物価指数(CPI)は前 年比0.99%上昇し、10月の0.83%上昇から加速したが、中銀 の目標は依然下回った。 Wei Liang Chang氏は「中銀はおそらく、近い将来に金融政策の変 更を検討する姿勢を取らないだろう。そのため、CPIの数字は貿易収 支ほど意味を持たないかもしれない」と述べた。11月30日に発表さ れた10月の輸出は前年比13.4%増加。輸入は16.6%増加し、 貿易収支は16億2000万ドルの黒字となった。 0514GMT(日本時間午後2時14分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day at 0514 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.55 112.52 -0.03 Sing dlr 1.3475 1.3484 +0.07 Taiwan dlr 30.029 30.010 -0.06 Korean won 1086 1088.2 +0.17 Baht 32.645 32.666 +0.06 Peso 50.310 50.27 -0.08 Yuan 6.615 6.6090 -0.09 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.55 117.07 +4.02 Sing dlr 1.3475 1.4490 +7.53 Taiwan dlr 30.029 32.279 +7.49 Korean won 1086 1207.70 +11.18 Baht 32.645 35.80 +9.66 Peso 50.310 49.72 -1.17 Yuan 6.615 6.9467 +5.01 (」メニューからご覧ください)