UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝大半が下落、税制改革法案巡る進展でドル上昇

(情報を更新しました) [4日 ロイター] - アジア通貨は大半が下落。米上院が週末に税制改革法案を可 決したことを背景にドルが上昇している。 スコシアバンクのアジア外為ストラテジスト、Gao Qi氏は「税制改革法案がようやく 議会を通過して成立すると見込んでいる。ドルは1月にアジア新興国通貨に対して小幅上 昇するだろう」と述べた。 シンガポールドルとタイバーツはそれぞれ0.19%と0.12%下 落。 台湾ドルは横ばい。5日には11月の消費者物価指数(CPI)が発表され る予定。 一方、マレーシアリンギは0.36%超上昇し、アジア通貨の中では最も大幅 な上昇率。きょう発表された11月の製造業購買担当者景気指数(PMI)が好調だった 。 インドルピーは0.12%高。 インドネシアルピアはほぼ変わらず。きょう発表された11月のCPIは前 年同月比3.30%上昇となり、2016年12月以来の低い伸びとなった。ロイターが まとめたアナリスト予想(3.40%)を下回った。 フィリピンペソは続落し、0.5%超値下がり。アジア新興国通貨の中で 最も大きな下げとなっている。フィリピン株式市場の主要株価指数PSEiは1% 超下落し、9月半ば以来の安値。 韓国ウォンも対ドルで下落し、0.21%安。 0649GMT(日本時間午後3時49分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.88 112.1 -0.69 Sing dlr 1.3491 1.3465 -0.19 Taiwan dlr 30.030 30.028 -0.01 Korean won 1089 1086.4 -0.21 Baht 32.640 32.6 -0.12 Peso 50.630 50.37 -0.51 Rupiah 13523 13524 +0.01 Rupee 64.39 64.46 +0.12 Ringgit 4.073 4.0875 +0.36 Yuan 6.615 6.6206 +0.08 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.88 117.07 +3.71 Sing dlr 1.3491 1.4490 +7.40 Taiwan dlr 30.030 32.279 +7.49 Korean won 1089 1207.70 +10.93 Baht 32.640 35.80 +9.68 Peso 50.630 49.72 -1.80 Rupiah 13523 13470 -0.39 Rupee 64.385 67.92 +5.49 Ringgit 4.073 4.4845 +10.10 Yuan 6.615 6.9467 +5.01 (覧ください)