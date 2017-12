UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝総じて堅調、ドルの上昇一服で

(内容を更新しました) [5日 ロイター] - アジア新興国通貨は堅調。米税制改革に関するポジティブなニュースを受けた 先週のドルの上昇が一服している。 アジアセック・エクイティーズ(マニラ)のアナリストは「大半の域内通貨は税制改革法案の可決を見 込んで前日に下落していた」と指摘した。 この日は大方の域内通貨が上昇。台湾ドルはインフレ統計の発表を控え、0.13%高。フィ リピンペソは約0.13%上昇。フィリピンの11月消費者物価指数(CPI)は前年同月比3.3%上昇 し、市場予想と一致した。ペソは対ドルで過去2営業日にわたって下落していた。 インドルピーは横ばい。インド準備銀行(中央銀行)は6日に政策会合を予定している。 インドネシアルピアは0.06%高、シンガポールドルは0.04%高。 韓国ウォンは0.27%高でアジア通貨の上昇を主導。市場筋によると、輸出業者がドルロ ングのポジションを縮小し、ウォンへとシフトしている。 ウォンは対ドルで年初来11.23%上昇しており、アジア通貨の中で最も良好なパフォーマンスを見 せている。 中国人民元は0.04%高。この日の対ドル基準値が元安方向に設定されたほか、新たな人民元取引シ ステムが導入されたものの、堅調に推移している。 マレーシアリンギは0.15%上昇し、2016年9月以来の高値を付けた。心理的に重要な1 ドル=4リンギの水準に迫る展開となっている。 0643GMT(日本時間午後3時43分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 タイ市場は休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.64 112.4 -0.21 Sing dlr 1.3466 1.3472 +0.04 Taiwan dlr 29.996 30.036 +0.13 Korean won 1086 1088.7 +0.27 Peso 50.600 50.665 +0.13 Rupiah 13517 13525 +0.06 Rupee 64.38 64.37 -0.01 Ringgit 4.054 4.06 +0.15 Yuan 6.614 6.6166 +0.04 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.64 117.07 +3.93 Sing dlr 1.3466 1.4490 +7.60 Taiwan dlr 29.996 32.279 +7.61 Korean won 1086 1207.70 +11.23 Peso 50.600 49.72 -1.74 Rupiah 13517 13470 -0.35 Rupee 64.375 67.92 +5.51 Ringgit 4.054 4.4845 +10.62 Yuan 6.614 6.9467 +5.04 (