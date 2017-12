UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝総じて軟調、株安がウォンや台湾ドルの重しに

(内容を更新しました) [6日 ロイター] - アジア通貨は総じて軟調。米国を巡り税制改革への期待と政 府機関閉鎖への懸念が交錯する中、ドルの先行きに不透明感が漂っている。 米株安も市場心理を悪化させており、アジア株安が一部アジア通貨の重しとなってい る。 韓国ウォンは対ドルで0.78%安。米株安を受けて外国人投資家が韓国 株から資金を引き揚げた。 台湾ドルも小幅安。台湾株式市場から資金が流出した影響を被った。 インドルピーが0.1%安。インド準備銀行(中央銀行)はきょうの金融政 策決定会合で主要政策金利を据え置く見通し。政策立案者はここのところ上向いているイ ンフレについて懸念をあらためて示すとみられている。 半面、マレーシアリンギが上昇。10月のマレーシア輸出が予想を上回る伸 びをみせた。 0542GMT(日本時間午後2時42分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0542 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.13 112.58 +0.40 Sing dlr 1.3468 1.3471 +0.02 Taiwan dlr 30.001 29.993 -0.03 Korean won 1094 1085.8 -0.78 Baht 32.570 32.6 +0.09 Peso 50.640 50.63 -0.02 Rupiah 13525 13518 -0.05 Rupee 64.46 64.38 -0.12 Ringgit 4.065 4.066 +0.02 Yuan 6.614 6.6188 +0.07 * Closed for market holiday Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.13 117.07 +4.41 Sing dlr 1.3468 1.4490 +7.59 Taiwan dlr 30.001 32.279 +7.59 Korean won 1094 1207.70 +10.36 Baht 32.570 35.80 +9.92 Peso 50.640 49.72 -1.82 Rupiah 13525 13470 -0.41 Rupee 64.455 67.92 +5.38 Ringgit 4.065 4.4845 +10.32 Yuan 6.614 6.9467 +5.03 (覧ください)