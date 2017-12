UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝総じて小動き、リスク回避姿勢強まる

(内容を更新しました) [7日 ロイター] - アジア通貨は総じて小動き。来週に米連邦 公開市場委員会(FOMC)と欧州中央銀行(ECB)理事会を控える ほか、米国のエルサレム首都認定に伴う中東情勢の不透明感を背景に投 資家はリスク回避姿勢を強めている。 マレーシアリンギは対ドルで0.2%安。アジア通貨の中 で最も値を下げている。 オーストラリア・コモンウェルス銀行(シンガポール)のストラテ ジスト、アンディ・ジー氏は「株式市場からの大幅な資金流出が依然続 いている」と指摘。「ただ、リンギは依然としてアウトパフォームして いる」と付け加えた。 リンギは11月前半以降、力強いマレーシアの経済や金利上昇期待 に支援され、上向きトレンドとなっている。 前日にアジア通貨の中で最も下げがきつかった韓国ウォンKRW=KFT Cは、韓国株安にもかかわらず対ドルで0.16%高。 インドルピーが小幅高。インド準備銀行(中央銀行)は前 日の金融政策決定会合で主要政策金利を据え置く一方、インフレ見通し を小幅に引き上げた。 DBSグループのエコノミストは「インフレと成長の一段のアップ サイドはインド中銀を少しずつタカ派に転じさせるだろう」と指摘した 。 0504GMT(日本時間午後2時04分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0504 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.39 112.28 -0.10 Sing dlr 1.3486 1.3489 +0.02 Taiwan dlr 30.013 30.010 -0.01 Korean won 1092 1093.7 +0.16 Baht 32.599 32.6 +0.00 Peso 50.710 50.71 +0.00 Rupiah 13545 13538 -0.05 Rupee 64.51 64.52 +0.02 Ringgit 4.081 4.073 -0.20 Yuan 6.615 6.6145 -0.01 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.39 117.07 +4.16 Sing dlr 1.3486 1.4490 +7.44 Taiwan dlr 30.013 32.279 +7.55 Korean won 1092 1207.70 +10.60 Baht 32.599 35.80 +9.82 Peso 50.710 49.72 -1.95 Rupiah 13545 13470 -0.55 Rupee 64.508 67.92 +5.29 Ringgit 4.081 4.4845 +9.89 Yuan 6.615 6.9467 +5.01 (」メニューからご覧ください)