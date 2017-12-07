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UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（7日）＝6本、10億0100万円
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#投資信託
2017年12月7日 / 08:55 / 1日前

UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（7日）＝6本、10億0100万円

2 分で読む

 (設定額を追加します)
注）手数料は上限。税込み。単位は％。
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンドの信託報
酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がかかる
場合があります。        
 ファンド名    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数
               （為替ヘッジあり）連動型上場投信
 運用会社      野村
 設定上限額    10億円
 設定額        1億0010万円              
 分類          追加型／海外／株式
 手数料        販売会社が決定
 信託報酬      0.1836以内
 販売会社      野村証、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証
               
 設定日        12月7日
 ファンド名    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数
               （為替ヘッジなし）連動型上場投信
 運用会社      野村
 設定上限額    10億円
 設定額        1億0010万円              
 分類          追加型／海外／株式
 手数料        販売会社が決定
 信託報酬      0.1836以内
 販売会社      野村証、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証
               
 設定日        12月7日
 ファンド名    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・シティ世界国債インデックス（
               除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信
 運用会社      野村
 設定上限額    10億円
 設定額        5億0050万円              
 分類          追加型／海外／債券
 手数料        販売会社が決定
 信託報酬      0.1296以内
 販売会社      野村証、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証
               
 設定日        12月7日
 ファンド名    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・シティ世界国債インデックス（
               除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
 運用会社      野村
 設定上限額    10億円
 設定額        1億0010万円              
 分類          追加型／海外／債券
 手数料        販売会社が決定
 信託報酬      0.1296以内
 販売会社      野村証、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証
               
 設定日        12月7日
 ファンド名    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
               （除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
 運用会社      野村
 設定上限額    10億円
 設定額        1億0010万円              
 分類          追加型／海外／不動産投信
 手数料        販売会社が決定
 信託報酬      0.1836以内
 販売会社      野村証、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証
               
 設定日        12月7日
 ファンド名    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動
               型上場投信
 運用会社      野村
 設定上限額    10億円
 設定額        1億0010万円              
 分類          追加型／国内／債券
 手数料        販売会社が決定
 信託報酬      0.1296以内
 販売会社      野村証、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証

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